Le réseau Graft à chaîne de blocs lance son mainnet en avance sur le calendrier

DALLAS, le 22 janvier 2018 /CNW/ - Graft, le premier réseau passerelle de paiement à chaîne de blocs, de source ouverte, conçu pour le point de vente, devançant le calendrier prévu, a lancé son réseau principal (mainnet) le 16 janvier, avant l'offre initiale de pièces (ICO) qui a débuté le 18 janvier 2018.

Graft est un projet ICO rare ayant sa propre chaîne de blocs. Déterminée à faire entrer la cryptomonnaie dans le courant ordinaire des échanges et à mettre au point une solution conviviale pour les commerçants, l'équipe a développé une chaîne de blocs qui s'articule autour des systèmes et processus des commerçants, mobilisant de ce fait les techniques les plus avancées du secteur et réglant les problèmes d'incompatibilité avec les autres cryptomonnaies. Bientôt, les commerçants Graft seront en mesure d'accepter au point de vente, aussi facilement qu'ils le font en ce moment en espèces ou par carte de crédit, les paiements en cryptomonnaie.

S'exécutant sur sa propre chaîne de blocs, une particularité très importante, le projet GRAFT se distingue ainsi de ses concurrents qui fonctionnement à base de jetons ERC20. De ce fait, le réseau Graft reposant sur sa propre chaîne de blocs ne sera pas soumis aux conditions sous-jacentes de la chaîne de blocs Ethereum, telles que la latence et les frais, ce qui met la société dans une position favorable pour offrir des services de paiement optimaux.

Depuis l'introduction du bitcoin, à en croire les dires, la technologie de la chaîne de blocs a changé le système financier pour toujours. Cependant, près de dix ans après le lancement du bitcoin, peu de choses ont changé dans le système financier traditionnel par suite des incidences de la chaîne de blocs. Pourquoi l'adoption des cryptomonnaies alimentées par chaîne de blocs ne s'est-elle pas généralisée ? L'une des raisons tient au fait que bon nombre des cryptomonnaies existantes ne sont pas été conçues pour servir de moyen de transaction efficace (au point de vente) comparées aux options courantes comme les cartes de crédit et de débit.

À l'heure actuelle, l'utilisation du bitcoin et de bien d'autres cryptomonnaies revient plus chère aux consommateurs que les cartes de crédit et de débit. C'est-à-dire que les frais de transaction pourraient s'élever à 30 $. En outre, les cryptomonnaies existantes ne laissent pas aux commerçants, qui ne sont pas sûrs des implications juridiques ou fiscales de l'acceptation des paiements en cryptomonnaie, le choix de devises (monnaie fiduciaire ou cryptomonnaie) dans lesquelles ils aimeraient encaisser. Graft s'est donné pour mission de résoudre ces problèmes existentiels et de généraliser l'acceptation de la cryptomonnaie.

Les transactions sur le réseau Graft à chaîne de blocs seront confirmées en temps réel et les frais de transaction -- une fraction de ceux des cryptomonnaies existantes -- seront déterminés par le montant de la transaction plutôt que par la charge du réseau comme dans le cas du bitcoin. Le réseau Graft est également conçu pour encourager les micro-transactions. De plus, Graft est compatible avec les comportements et l'infrastructure de paiement actuels, ce qui permet aux commerçants d'accepter les paiements en devises locales et en cryptomonnaie. En d'autres termes, Graft s'attache à faire en sorte que les paiements en cryptomonnaie s'opèrent aussi facilement et aussi pratiquement qu'avec MasterCard, Visa et Amex.

L'ICO de Graft se déroulera du 18 janvier au 18 février, avec un plafond fixe de 25 millions de dollars. Ne manquez pas la contribution anticipée pour obtenir un bonus de 10 % dans les premières 48 heures.

