Appui ferme à un environnement sécurisé concernant la légalisation du cannabis sans alourdir la tâche des policiers







Sondage mené par Ipsos Public Affairs pour le compte de GardaWorld sur l'utilisation des firmes de sécurité en support aux services policiers, pour assurer la sécurité des Canadiens dans la foulée de la légalisation du cannabis .

MONTRÉAL, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/ - GardaWorld a mandaté la firme reconnue au Canada, Ipsos Public Affairs1, pour mener un sondage scientifique sur l'utilisation des agences de sécurité en support des services policiers, pour assurer la sécurité des Canadiens dans la foulée de la légalisation du cannabis. C'est le second volet d'un même sondage, que GardaWorld rend public aujourd'hui.

Depuis quelques années, GardaWorld et l'industrie de la sécurité privée manifestent clairement qu'ils sont prêts à jouer un plus grand rôle en support aux forces policières. L'industrie de la sécurité privée peut effectuer ces tâches pour lesquelles ses agents de sécurité sont formés et réglementés.

Les élus municipaux sont préoccupés partout au pays par les coûts reliés à la mise en oeuvre de la légalisation du cannabis. L'industrie de la sécurité privée propose des solutions sécuritaires, moins onéreuses et qui ont l'appui de la population.

Appui important

Les résultats du sondage Ipsos démontrent un appui ferme des Canadiens envers un environnement sécurisé à la légalisation du cannabis. À cet égard, Ipsos a demandé aux 1007 répondants, leur niveau de confort avec l'implication des firmes privées, en support des policiers, pour :

La surveillance des zones en périphérie des sites de production de cannabis : 70% sont à l'aise contre 21% qui ne sont pas à l'aise.

Surveillance des centres d'entreposage et de distribution des produits de cannabis : 69% sont à l'aise contre 21% qui ne sont pas à l'aise.

Surveillance des sites de production de cannabis : 69% sont à l'aise contre 21% qui ne sont pas à l'aise.

Transport sécurisé des produits du cannabis des sites de production jusqu'aux centres d'entreposage et de distribution : 66% à l'aise contre 24% pas à l'aise.

« Ces résultats démontrent que les Canadiens souhaitent avoir un environnement sécurisé, dans la foulée de la légalisation du cannabis et qu'à cet égard, ils sont très confortables à voir des entreprises de sécurité sérieuses jouer un rôle important en support des policiers" a affirmé M. Christian Paradis, vice-président principal chez GardaWorld.

De la sécurité sur toute la chaine des valeurs

Les résultats confirment également, que les Canadiens souhaitent avoir de la surveillance sur toute la chaine des valeurs : de la production du cannabis jusqu'à la consommation par les utilisateurs du produit.

« Un exemple qui vient rapidement à l'esprit c'est un camion rempli de cannabis, qui quitte le site de production et qui doit faire quelques centaines de kilomètres pour se rendre au centre d'entreposage. Ou encore, du centre d'entreposage vers le point de vente au consommateur. Ce camion peut représenter une cible pour le milieu criminel, bien davantage qu'un camion de nourriture, de jouets ou d'alcool. Les policiers ne pourront pas escorter ces camions, alors que nous pouvons offrir un service de transport sécurisé, comme nous le faisons déjà notamment, pour les billets de banque» a illustré M. Paradis.

En support aux provinces, aux municipalités et aux entreprises privées

Le même raisonnement s'applique pour la sécurité dans les points de vente, d'entreposage ou de production de cannabis. Les entreprises de sécurité sérieuses, sont disposées à jouer un rôle pour assurer la sécurité de la population, ainsi que des travailleuses et des travailleurs.

« Lors de la mise en application des lois et règlements liés à la légalisation du cannabis, comme par exemple la surveillance des aires publiques où la consommation sera interdite, du transport, de l'entreposage ou encore des points de ventes, nous sommes en mesure d'offrir des services hautement qualifiés, tout en assurant la sécurité du public et des travailleurs » a expliqué le vice-président principal de GardaWorld.

L'industrie invite d'ailleurs les différents paliers de gouvernements à faire les modifications législatives nécessaires afin de rendre l'impartition possible ou plus facile, partout au Canada.

Mettre les bonnes personnes aux bons endroits

Nos forces policières composent avec des crimes et des criminels de plus en plus complexes. Dans un monde idéal, elles se consacreraient bien davantage à traquer les criminels aux enquêtes et à la patrouille par exemple, qu'à gérer la circulation lorsqu'un feu de circulation est défectueux ou encore à émettre des contraventions de stationnement. C'est bien évident et notre sondage rendu public le 15 novembre dernier a démontré que les Canadiens sont d'accords avec cela.

Or, avec la légalisation du cannabis, il est important d'éviter d'alourdir encore plus les tâches effectuées par des policiers, mais qui ne sont pas uniques à leur formation. « Nous devrions plutôt nous assurer que nos forces policières soient autant que possible, affectées à des tâches pour lesquelles elles seules sont formées et que notre industrie jouent un plus grand rôle en support et à un coût bien moindre » a conclu Christian Paradis.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est l'une des plus importantes entreprises de services de sécurité à capital fermé au monde. Nous offrons des services de transport et de traitement de valeurs, des services de protection et du contrôle préembarquement dans les aéroports canadiens. Les 62 000 professionnels et plus de GardaWorld, dévoués et hautement qualifiés, servent une clientèle diversifiée située en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Nous travaillons dans une multitude de secteurs dont les services financiers, les infrastructures, les ressources naturelles et le commerce de détail, et nous desservons des entreprises du Fortune 500, des gouvernements et des organismes humanitaires. Pour en apprendre davantage: www.garda.com







1 Rapport de sondage en annexe de ce communiqué de presse. Le sondage a été mené auprès de 1007 Canadiens du 27 octobre au 1er novembre 2017.

SOURCE Groupe de sécurité GardaWorld Inc.

Communiqué envoyé le 22 janvier 2018 à 13:00 et diffusé par :