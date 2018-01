La Fondation canadienne des relations raciales souligne la Journée internationale du souvenir de l'Holocauste







TORONTO, le 22 janv. 2018 /CNW/ - Le 27 janvier, la Fondation canadienne des relations raciales commémorera les six millions de Juifs, hommes, femmes et enfants, qui ont été tués par le régime nazi et ses collaborateurs entre 1933 et 1945 simplement parce qu'ils étaient Juifs. Nous soulignerons également la mémoire des 200 000 Roms, des 250 000 personnes handicapées qui étaient considérées comme des « vies indignes de vivre » ainsi que des 9 000 membres de la communauté LGBTQ qui ont tous péri entre les mains des nazis durant leur quête perverse de pureté raciale.

« L'Holocauste est un défi pour notre humanité », déclare Albert Lo, président du conseil d'administration, FCRR. « Alors qu'aujourd'hui nous honorons la mémoire des victimes de cette période tragique de l'histoire, nous ne pouvons nous empêcher de penser aux génocides survenus par le passé et qui, aussi incompréhensible que cela puisse paraître, se sont produits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La liste des calamités est presque trop longue à énumérer. Il s'agit de notre devoir collectif de nous souvenir et de ne jamais oublier. »

« Nous ne devons jamais oublier les abîmes dans lesquels l'humanité peut sombrer », mentionne Lilian Ma, directrice générale, FCRR. « Au nom de tous ceux qui ont péri et de ceux qui ont survécu, nous devons nous engager à faire mieux. Pour reprendre les propos du lauréat du prix Nobel Elie Wiesel, nous devons nous souvenir que "Partout où les hommes et les femmes sont persécutés en raison de leur race, de leur religion ou de leurs opinions politiques, ce lieu doit devenir, à ce moment-là, le centre de l'univers." »

Le 25 janvier, la Fondation canadienne des relations raciales organisera un webinaire spécial afin de commémorer la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste et le 73e anniversaire de la libération du camp de la mort d'Auschwitz?Birkenau. Pour obtenir plus de détails sur le webinaire et s'y inscrire, visitez le http://www.crrf-fcrr.ca/en/upcoming-webinars

À propos de la Fondation canadienne des relations raciales

La Fondation canadienne des relations raciales (FCRR) a pour mission de faciliter, dans l'ensemble du pays, le développement, le partage et la mise en oeuvre de toute connaissance ou compétence utile en vue de contribuer à l'élimination du racisme et de toute forme de discrimination raciale au Canada. Le travail de la FCRR repose sur le désir de bâtir et d'entretenir une société inclusive fondée sur l'équité, l'harmonie sociale, le respect mutuel et la dignité humaine. Le principe qui sous-tend sa lutte contre le racisme et la discrimination raciale accentue les relations raciales positives et la promotion des valeurs canadiennes communes que sont les droits de la personne et les principes démocratiques.

