Pelletée de terre pour un projet de 55 M$ à Beloeil - Dévoilement du 45e complexe de Réseau Sélection, 8e en Montérégie







BELOEIL, QC, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Réseau Sélection lançait ce midi la construction du Sélection Beloeil, le 45e complexe du groupe et 8e en Montérégie, dont l'ouverture est prévue au printemps 2019. La pelletée de terre officielle, qui avait lieu sur le futur site de l'immeuble sur la rue Saint-Jean-Baptiste au coin du boulevard Yvon-L'Heureux, rassemblait plusieurs personnalités de la région, dont la Mairesse de Beloeil, Madame Diane Lavoie.

«?Depuis l'annonce de notre projet, nous recevons un grand nombre de demandes d'information des retraités de la région et de leur famille. Cela démontre clairement l'importance du besoin pour ce type d'habitation sur le territoire. Situé avantageusement près des services et de la montagne, ce complexe résidentiel de qualité permettra assurément à ses futurs résidents de vivre une retraite des plus heureuses?», a souligné Herbert Nunes, vice-président, développement Québec.

Situé dans un emplacement de choix à proximité des services, le Sélection Beloeil portera la signature idsanté, qui vise à favoriser de saines habitudes de vie, pour vivre mieux, plus longtemps.

Réseau Sélection est le plus important acteur privé du secteur des complexes résidentiels pour retraités au Canada. D'une valeur de 55 M$, Sélection Beloeil comprendra un total de 251 unités sur 6 étages, incluant 224 appartements (dont 30 penthouses de prestige) et 27 unités de soins. Stationnement intérieur, salle à manger, zone idsanté (professionnels de la santé, salle d'entraînement, piscine intérieure), salle de billard, salon de détente, ne sont que quelques-uns des éléments qui contribueront au confort des résidents. De plus, l'immeuble résidentiel sera facilement accessible par les principaux axes routiers de la région.

idsanté, l'ADN de Réseau Sélection

Fondé sur les plus récentes recherches, idsanté® prend vie à travers des programmes d'activités, des conseils ainsi que l'accès à un groupe de professionnels de la santé. Cette vision incite plus de 10 000 résidents de Réseau Sélection à adopter de saines habitudes de vie afin de profiter d'une vie active le plus longtemps possible. Sa promesse : vivre mieux, plus longtemps.

À propos de Réseau Sélection

Depuis près de 30 ans, Réseau Sélection développe, construit et gère des complexes résidentiels. Pionnière dans le domaine des complexes pour retraités, l'entreprise est aujourd'hui au premier rang au Canada parmi les entreprises privées de ce secteur. Son sens de l'innovation lui a valu une reconnaissance internationale (Globals 2017) pour ses complexes Sélection Vaudreuil et Sélection Panorama. Sa structure unique est totalement intégrée verticalement, ce qui facilite sa diversification géographique et de produits. En plus de ses 45 complexes pour retraités en activité ou en construction, le groupe compte quelque 3?500 personnes au service de sa clientèle qui se dit satisfait dans une proportion de 95 % selon un sondage indépendant conduit chaque année. (www.reseau-selection.com)

