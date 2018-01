Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec - Fonds des petites collectivités - Le Canada et le Québec appuient le développement d'un attrait touristique à Saint-Constant







SAINT-CONSTANT, QC, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent le rôle clé que jouent les infrastructures touristiques dans le développement de communautés dynamiques et prospères ainsi que dans la protection du patrimoine diversifié du Canada.

Le député fédéral de La Prairie, M. Jean-Claude Poissant, et la députée provinciale de Laporte, Mme Nicole Ménard, ont annoncé aujourd'hui que les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun plus de 1,1 million de dollars pour permettre la requalification, la mise en valeur et la conservation du château d'eau de Saint-Constant.

L'aide financière provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales - Fonds des petites collectivités. La Ville de Saint-Constant versera également plus de 1,1 million de dollars, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant près de 3,5 millions de dollars.

Le château d'eau de Saint-Constant est une structure qui servait autrefois de réservoir d'eau à la Ville de Saint-Constant. Le projet consiste à requalifier ce bâtiment, aujourd'hui désaffecté, et à le mettre en valeur en y aménageant un centre d'observation et d'interprétation de l'énergie éolienne, le transformant ainsi en attrait touristique identitaire pour la région.

Citations :

« Le gouvernement du Canada sait que les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques favorisent le développement économique et la croissance de la classe moyenne. Ce projet appuiera l'essor touristique de Saint-Constant et de ses environs grâce au développement d'une nouvelle offre d'activités éducatives et récréatives pour les résidents et les visiteurs. En plus de permettre la conservation du château d'eau, ces travaux contribueront à faire de la Montérégie une région de choix pour les familles. »

Le député de La Prairie, M. Jean-Claude Poissant, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi

« Faisant partie de mes souvenirs d'enfance, le château d'eau de Saint-Constant est pour moi un élément familier. Vous comprendrez ma joie de contribuer à sa mise en valeur en y aménageant un centre d'observation et d'interprétation de l'énergie éolienne! Avec ses festivals, ses lieux historiques nationaux et ses parcs, je pense entre autres au Parc Safari, la région de la Montérégie dispose d'une offre touristique importante et très diversifiée. Aujourd'hui, notre appui à ce projet d'infrastructure touristique démontre une fois de plus la volonté du gouvernement du Québec de soutenir la croissance du secteur touristique en Montérégie. »

La whip en chef du gouvernement du Québec et députée de Laporte, Mme Nicole Ménard, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet

« Nous sommes très heureux d'offrir aux Constantins un projet récréotouristique unique. Nous mettrons en valeur le château d'eau, une infrastructure au coeur de notre secteur patrimonial depuis plus de cinquante ans. Ce nouvel observatoire, jumelé au centre d'interprétation de l'énergie éolienne, attirera une clientèle de partout au Québec et profitera à l'économie, tant locale que régionale, faisant de Saint-Constant un incontournable en Montérégie. »

Le maire de Saint-Constant, M. Jean-Claude Boyer

Faits saillants :

Le Fonds des petites collectivités est un programme conjoint fédéral-provincial coordonné par Infrastructure Canada en partenariat avec les provinces et territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Ce programme vise à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent notamment se doter d'infrastructures qui contribuent, entre autres, à leur essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics.

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 21,9 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes.

Le Plan québécois des infrastructures 2017-2027 prévoit des investissements de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont 15 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours des dix prochaines années.

