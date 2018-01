Regroupement de 100 premiers offices municipaux d'habitation







QUÉBEC, le 22 jan. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, est heureuse d'annoncer que 100 offices municipaux d'habitation ont uni leurs forces depuis le 1er janvier 2018 afin de mieux servir les locataires. Ce regroupement volontaire permettra la création de 15 nouveaux offices d'habitation situés dans différentes régions du Québec.

La volonté du gouvernement de procéder à des regroupements volontaires qui tiennent compte des réalités régionales reçoit un bon accueil des milieux concernés. Les offices d'habitation ont reçu le soutien de la Société d'habitation du Québec (SHQ) et de ses partenaires dans les différentes étapes de mise en place de ces nouvelles structures régionales.

Ces 15 nouveaux offices d'habitation sont :

Capitale-Nationale

Office municipal d'habitation du Grand Portneuf

Chaudière-Appalaches

Office régional d'habitation de la Nouvelle-Beauce

Office municipal d'habitation du sud de Lotbinière

Office municipal d'habitation du nord de Lotbinière

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Bas-Saint-Laurent

Office municipal d'habitation de Cap-Chat-Les Méchins

L aurentides

Office municipal d'habitation des Pays-d'en-Haut

Mauricie

Office municipal d'habitation de Mékinac

Office régional d'habitation des Chenaux

Montérégie

Office municipal d'habitation des Maskoutains et d' Acton

Office régional d'habitation de Vaudreuil-Soulanges

Office municipal d'habitation Pierre-De Saurel

Office municipal d'habitation de Roussillon Est

Office municipal d'habitation du Bassin de Chambly

Office municipal d'habitation du Haut-Saint-Laurent

Outaouais

Office municipal d'habitation de Maniwaki - Gracefield

Citation :

« Nous assistons présentement à une première phase importante de ce processus de restructuration du réseau des offices d'habitation du Québec. Les nouveaux offices regroupés apporteront un meilleur appui aux familles et aux personnes seules à faible revenu. De plus, ces regroupements viennent simplifier la structure de gestion des HLM et améliorer les services offerts aux locataires et aux personnes en attente d'un logement. »

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation

Faits saillants :

Ces 15 nouveaux offices d'habitation ainsi créés sont responsables de la gestion de plus de 3 000 HLM.





Au total, 47 projets de regroupement à travers le Québec ont été déposés à la SHQ jusqu'à maintenant. Ces projets concernent près de 280 offices d'habitation, qui gèrent plus de 22 500 HLM.





Tous les offices d'habitation concernés par le projet de restructuration du réseau ont entamé volontairement des démarches de concertation ayant pour objectif de proposer des projets de regroupement au gouvernement.





La SHQ continue d'appuyer les différents acteurs concernés dans leur démarche de concertation menant à des projets de regroupement. Elle fournit également le soutien et les outils nécessaires aux offices d'habitation dans leur processus de restructuration.

