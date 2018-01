Le nouveau Fonds revenu fixe d'impact d'Addenda Capital améliore la société tout en ayant des rendements similaires à ceux du marché







MONTRÉAL, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/- Addenda Capital a annoncé aujourd'hui que son nouveau Fonds commun Addenda revenu fixe ? Investissement d'impact est maintenant lancé et ouvert aux nouvelles souscriptions. C'est ainsi l'un des premiers fonds à revenu fixe d'investissement d'impact axé sur les placements canadiens.

Addenda Capital est un chef de file en investissement durable et un gestionnaire de fonds tourné vers l'avenir. La Société gère actuellement, au nom de ses clients, plus de 1,4 milliard de dollars d'actifs qui ont des impacts sociaux et environnementaux mesurables. Tirant parti de son expertise et de sa réputation, la Société a conçu le Fonds pour générer des retombées sociales et environnementales positives tout en bénéficiant de rendements similaires au marché. Cette solution de placement répond aux besoins des investisseurs institutionnels et clients fortunés canadiens qui veulent améliorer la société grâce à leurs placements.

« De plus en plus, les investisseurs cherchent à influencer diverses causes tout en réalisant des rendements financiers. Certaines caisses de retraite et certains fonds de dotation, par exemple, veulent des solutions alignées avec leur mission et leurs valeurs. Nous rendons l'investissement d'impact accessible aux investisseurs puisque ceux-ci peuvent simplement transférer une partie ou la totalité de leurs titres à revenu fixe traditionnel à notre Fonds », affirme Roger Beauchemin, président et chef de la direction d'Addenda Capital. « Alors que le Canada se prépare à accueillir le Sommet du G7 cette année, notre Fonds d'impact est une occasion pour les investisseurs de prendre des mesures concrètes à l'égard de certaines priorités de la présidence canadienne du G7, dont la croissance durable et inclusive, l'égalité des sexes et les changements climatiques. »

Des profits, une vision

Établi initialement en décembre 2017, le Fonds vise à produire du revenu et une croissance du capital à long terme. Il est essentiellement composé de titres canadiens tels que des titres de créance publics de bonne qualité, des prêts et des prêts hypothécaires commerciaux. Les placements du fonds s'articulent autour de quatre grands thèmes : les changements climatiques, la santé et le mieux-être, l'éducation et le développement communautaire.

Au sein de chaque thème, des priorités sont approuvées par le comité d'Investissement durable d'Addenda, qui est composé de cadres supérieurs de la Société. De plus, l'équipe d'Investissement durable d'Addenda évalue chaque placement individuellement. Par exemple, Addenda Capital a été un investisseur clé de l'Obligation pour le Développement durable de la Banque mondiale émise en janvier 2018 pour contribuer à l'élimination de l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée.

Passer au niveau supérieur

L'investissement d'impact va au-delà des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ceux-ci sont déjà intégrés à tous les processus de prise de décisions d'Addenda en matière de placement, puisque la Société vise la création de valeur à long terme. Les investissements d'impact, quant à eux, exigent des résultats intentionnels, mesurés, suivis et communiqués. L'Association pour l'investissement responsable (AIR) a indiqué que l'investissement d'impact a connu une croissance de 123 % au Canada entre 2013 et 2015, en partie grâce à la demande croissante pour l'investissement d'impact. Cette tendance devrait se maintenir à la hausse.

Addenda Capital bénéficie du soutien marqué de son actionnaire majoritaire, le Groupe Co-operators limitée, une coopérative d'assurance canadienne, qui s'est engagé à consacrer 6 à 10 % de ses actifs investis à l'investissement d'impact d'ici la fin de 2018. L'approche d'Addenda en matière d'investissement d'impact combine la recherche thématique (descendante) et l'évaluation individuelle ascendante, et repose sur l'expertise de longue date de la Société en analyse fondamentale. L'équipe qui s'occupera de la gestion du Fonds de Revenu fixe d'impact sera épaulée par l'équipe des obligations de sociétés d'Addenda, une des plus importantes en son genre au Canada.

À propos d'Addenda Capital

Addenda Capital est une société privée de gestion de placements axée sur les solutions et dont l'actif sous gestion s'élève à plus de 27 milliards de dollars. L'entreprise propose une vaste gamme de stratégies qui peuvent être adaptées aux besoins changeants de sa clientèle. Celle-ci comprend notamment la clientèle institutionnelle (e.g. caisses de retraite, entreprises, assureurs et fonds de dotation) ainsi que des clients privés. Addenda Capital vise à ajouter de la valeur grâce à l'analyse fondamentale approfondie, la gestion active, l'innovation, la discipline et l'intégrité. L'entreprise se distingue de par ses excellentes relations clients basées sur des communications franches et transparentes. Son approche en investissement durable se concentre sur l'intégration des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) à ses processus de placement dans le but de composer des portefeuilles de qualité supérieure.

En plus de son siège social situé à Montréal (Québec) Canada, Addenda a des bureaux à Toronto, Guelph et Regina. Addenda est détenue en copropriété par Services financiers Co-operators, qui est une filiale du Groupe Co?operators limitée, une coopérative d'assurance canadienne, par le Fonds de Solidarité FTQ, une société de capital de développement, et par des employés et cadres d'Addenda. Addenda Capital est membre bienfaiteur de l'Association pour l'investissement responsable (AIR), membre investisseur de l'initiative des Principes sur les obligations vertes (Green Bond Principles) en plus d'être signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et de l'Engagement de Montréal sur le carbone. Enfin, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés, Addenda Capital a été désignée lauréate, niveau Platine, du programme Employeurs de choix Aon ? Petites et moyennes organisations au Canada en 2018. Pour en savoir plus, visitez addendacapital.com.

