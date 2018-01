BMO Groupe financier accède à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg pour une troisième année consécutive







L'indice mesure le solide engagement de la Banque envers l'égalité des sexes

BMO est reconnu pour ses pratiques de divulgation d'information sur l'égalité des sexes et ses politiques et pratiques exemplaires

L'une de 103 entreprises de 10 secteurs à l'échelle mondiale - et l'une des 9 seules entreprises au Canada - à figurer à ce palmarès

MONTRÉAL, le 22 janv. 2018 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui qu'il figure dans l'Indice d'égalité des sexes (Gender-Equality Index) de Bloomberg. L'indice mesure l'égalité des sexes dans les statistiques internes des entreprises, les politiques régissant les employés, le soutien et l'engagement communautaires, et les offres de produits sensibles au genre pour l'exercice 2016.

« La culture d'inclusion est une priorité absolue à BMO. Nous avons atteint notre objectif qui consistait à obtenir un taux de représentation des femmes de 40 pour cent au sein des postes de haute direction. De plus, 42 pour cent des membres indépendants du conseil d'administration sont des femmes et notre note à l'égard de l'inclusion est parmi les meilleures du secteur », a expliqué Simon Fish, conseiller général et membre de la haute direction champion de la diversité à BMO Groupe financier. « Pour l'avenir, cette solide position en matière de diversité et d'inclusion nous donne une occasion unique de faire la promotion d'idées avant-gardistes et de procéder à des transformations qui créeront des milieux de travail encore plus ouverts, diversifiés et inclusifs. Nous continuerons à prendre des engagements audacieux afin de maintenir nos progrès », a-t-il dit.

Principales initiatives :

Principales initiatives :

Un conseil d'administration diversifié aide la Banque à prendre de meilleures décisions - Le conseil d'administration de BMO est d'avis qu'un conseil constitué d'administrateurs hautement qualifiés provenant d'horizons divers aide BMO à prendre de meilleures décisions. La politique de diversité du conseil de BMO a parmi ses objectifs que chaque sexe compose au moins le tiers des administrateurs indépendants - actuellement, 42 pour cent (cinq sur douze) des membres indépendants du conseil de BMO sont des femmes.

Donner l'exemple - Le chef de la direction de BMO, Darryl White , a signé l'Accord Catalyst 2022 et a accepté d'être un CEO Champion for Change (chef de direction champion du changement), et d'engager BMO à définir le rythme du changement pour inciter les autres entreprises à augmenter le nombre de femmes dans les postes de direction et au sein des conseils d'administration.

Aller de l'avant - BMO a établi sa stratégie Vision2020 en y intégrant un nouvel objectif d'égalité des sexes qui vise à atteindre une représentation minimale d'hommes et de femmes dans les postes de haute direction de 40 pour cent dans chacun des secteurs d'activité.

Égalité des sexes et avancement des femmes - BMO s'est donné comme priorité de comprendre les besoins financiers uniques des femmes et de créer des outils et des ressources susceptibles d'aider les femmes investisseuses et propriétaires d'entreprises à réussir.

Favoriser le changement social en investissant dans des entreprises qui soutiennent la diversité des genres - BMO a été la première banque canadienne à lancer un fonds d'investissement d'impact fondé sur la diversité des genres. Lancé en avril 2016, le BMO Fonds leadership féminin offre aux investisseurs un accès à un portefeuille d'entreprises nord-américaines affichant un leadership en matière d'égalité des sexes.

Former des chefs de file pour aujourd'hui et demain - Le programme éducatif de leadership de BMO est constitué de programmes sur mesure fondés sur la recherche qui offrent aux dirigeants de BMO des possibilités de formation formelles, informelles et expérientielles à diverses étapes de leur carrière.

