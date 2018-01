Les communautés autochtones de la Colombie-Britannique profiteront d'un investissement dans le tourisme culturel







Une aide financière pour soutenir une organisation sans but lucratif de Vancouver en vue d'améliorer l'offre touristique culturelle autochtone en Colombie-Britannique.

VICTORIA, le 22 janv. 2018 /CNW/ - Des entreprises et des communautés autochtones de la Colombie-Britannique profiteront d'un investissement de 2 250 000 dollars du gouvernement du Canada dans l'Aboriginal Tourism Association of British Columbia (AtBC). Cette aide aider les opérateurs à offrir des expériences touristiques autochtones plus authentiques aux visiteurs de la Colombie-Britannique.

Cette aide financière a été annoncée aujourd'hui par l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Petite entreprise et du Tourisme et leader du gouvernement à la Chambre des communes, à l'occasion de conférence Impact Sustainability Travel and Tourism. Le ministre a fait l'annonce au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

Grâce à cet investissement, l'AtBC soutiendra plus de 400 entreprises touristiques culturelles autochtones de la Colombie-Britannique par l'intermédiaire de divers produits, services et campagnes promotionnelles, ainsi que par la mobilisation d'intervenants clés.

En 2017, le secteur du tourisme autochtone de la Colombie-Britannique a généré une production brute directe d'une valeur approximative de 705 millions de dollars.

En 2017, les entreprises du secteur du tourisme autochtone de la Colombie-Britannique se répartissaient comme suit : 36 p. 100 dans la vente au détail, 19 p. 100 dans le tourisme d'aventure en plein air, 17 p. 100 dans l'hébergement et 12 p. 100 dans la gestion d'attractions.

Dans le cadre de la nouvelle vision du tourisme du Canada , le gouvernement du Canada est déterminé à faire croître le tourisme autochtone.

, le gouvernement du est déterminé à faire croître le tourisme autochtone. Dans le cadre du budget de 2017, on a investi 8,6 millions de dollars pour appuyer la création d'une industrie touristique autochtone unique et authentique.

Depuis 2002, le secteur touristique autochtone a crû dans une proportion de plus de 66 p. 100.

« Les expériences touristiques autochtones offrent aux visiteurs de partout dans le monde une occasion incroyable d'en apprendre davantage sur le riche patrimoine culturel empreint de fierté des premiers peuples de cette terre. Le tourisme autochtone contribue également à créer de bons emplois et de nouvelles occasions pour les peuples autochtones, et ce, d'un océan à l'autre. En tant que notre plus grand exportateur de services, et plus grand employeur de jeunes, l'industrie touristique du Canada constitue un important moteur économique et créateur d'emploi. Notre gouvernement est fier d'appuyer Aboriginal Tourism BC, qui collabore avec des entreprises touristiques autochtones de partout en Colombie-Britannique pour donner de l'ampleur à ces importantes histoires et continuer de les raconter. »

- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Petite entreprise et du Tourisme

« Nous sommes heureux de l'investissement du gouvernement du Canada dans des initiatives qui soutiennent le secteur dynamique et prospère du tourisme autochtone de la Colombie-Britannique. Cet investissement permettra à l'AtBC de mettre sur pied des expériences de calibre mondial, de répondre à la demande croissante d'expériences culturelles autochtones authentiques et de renforcer l'industrie touristique dans son ensemble par la création de bénéfices concrets. »

- Tracy Eyssens, directrice générale, Aboriginal Tourism BC

