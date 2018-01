Bilan annuel du Collège des médecins du Québec sur les effectifs médicaux







Le Québec compte 261 médecins en exercice de plus que l'an dernier

MONTRÉAL, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Collège des médecins du Québec a compilé les statistiques annuelles sur les effectifs médicaux de la province. En date du 31 décembre 2017, il y avait 23 187 médecins inscrits au tableau de l'ordre. De ce nombre, 20 909 (90,2 %) sont inscrits comme membres actifs et 2 278 (9,8 %) comme médecins inactifs. Parmi les 20 909 médecins inscrits actifs, 20 313 (97,1 %) exercent leur profession au Québec. Au total, on compte 261 médecins de plus en exercice au Québec qu'en date du 31 décembre 2016.

Spécialistes en médecine de famille et autres spécialités

Parmi les 20 313 médecins qui exercent la médecine au Québec, 9 684 (47,7 %) sont des médecins de famille et 10 360 (51 %) détiennent un permis d'exercice dans l'une des 59 autres spécialités reconnues au Québec. Enfin, 269 médecins (1,3 %) ont un permis restrictif ou un permis délivré dans le cadre de l'entente Québec-France.

Relève médicale et âge moyen des médecins en exercice

La profession médicale se féminise au fil des ans. Sur un total de 3 863 étudiants en médecine, on compte 2 434 femmes (63 %) et 1 429 hommes (37 %). Du côté de la formation postdoctorale, il y a actuellement 2 067 résidentes (55,7 %) et 1 647 résidents (44,3 %). À titre de comparaison, le ratio parmi les médecins qui sont inscrits actifs est de 10 179 femmes (50,1 %) et de 10 134 hommes (49,9 %). Cette proportion du nombre de femmes médecins augmente d'environ 1 % par année. Comme l'an passé, l'âge moyen des médecins actifs est de 50 ans.

Répartition des médecins inscrits actifs par région administrative

Dans la majorité des régions administratives, on observe une augmentation du nombre de médecins. Par exemple, on remarque une hausse marquée des effectifs médicaux en Outaouais (+36), en Montérégie (+52) et dans Lanaudière (+40).

Lieu d'obtention du diplôme en médecine

Parmi les 20 313 médecins en exercice au Québec, 17 378 (85,5 %) ont obtenu leur diplôme en médecine au Québec, 765 (3,8 %) dans une autre province canadienne, 97 (0,5 %) aux États-Unis et, finalement, 2 073 (10,2 %) l'ont obtenu à l'extérieur du Canada et des États-Unis. Par ailleurs, il y a 596 médecins inscrits actifs au tableau du Collège qui pratiquent ailleurs au Canada, aux États-Unis ou dans un autre pays alors qu'en 2016, il y en avait 634.

Tableau : Nombre de médecins inscrits actifs par

région administrative au 31 décembre 2017

Le nombre entre parenthèses indique l'augmentation ou la diminution du nombre de médecins par rapport à l'année dernière (31 décembre 2016).

Régions administratives

Nombre de médecins inscrits actifs Nombre de médecins de famille Nombre de médecins spécialistes Nombre de médecins avec un permis restrictif Bas-Saint-Laurent

516 (+3) 278 (0) 236 (+7) 2 (-4) Saguenay-Lac-Saint-Jean

667 (+27) 369 (+12) 290 (+17) 8 (-2) Québec

2 374 (-12) 1 043 (-3) 1 311 (-7) 20 (-2) Mauricie

661 (+25) 337 (+19) 315 (+9) 9 (-3) Estrie

920 (0) 397 (+4) 511 (-2) 12 (-2) Montréal

6 892 (-5) 2 420 (+17) 4 378 (-2) 94 (-20) Outaouais

702 (+36) 409 (+20) 263 (+9) 30 (+7) Abitibi-Témiscamingue

345 (+10) 203 (+11) 132 (+1) 10 (-2) Côte-Nord

229 (+2) 154 (-2) 73 (+5) 2 (-1) Nord-du-Québec

140 (+4) 130 (+4) 10 (+1) 0 (-1) Gaspésie-Îles-de-La-Madeleine

285 (+16) 193 (+14) 86 (+1) 6 (+1) Chaudières-Appalaches

825 (+7) 450 (-2) 370 (+10) 5 (-1) Laval

770 (+23) 414 (+10) 351 (+12) 5 (+1) Lanaudière

834 (+40) 488 (+26) 335 (+13) 11 (+1) Laurentides

1018 (+19) 617 (+10) 378 (+16) 23 (-7) Montérégie

2 749 (+52) 1 544 (+31) 1 174 (+27) 31 (-6) Centre-du-Québec

386 (+14) 238 (+10) 147 (+4) 1 (0) Total

20 313 (+261) 9 684 (+181) 10 360 (+121) 269 (-41)

Des statistiques supplémentaires sont accessibles sur le site Web du Collège à l'adresse suivante : www.cmq.org

Le Collège des médecins du Québec est l'ordre professionnel des médecins québécois. Sa mission : une médecine de qualité au service du public.

