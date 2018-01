Une famille devient propriétaire grâce aux gouvernements fédéral et provincial et à Habitat pour l'humanité







DUCK LAKE, SK, le 22 janv. 2018 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont annoncé l'inauguration d'une toute nouvelle maison d'Habitat pour l'humanité (Habitat) à Duck Lake - un autre investissement important qui vient renforcer les collectivités et améliorer l'accès au logement dans la province.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en compagnie de Delbert Kirsch, député provincial de Batoche représentant l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), et de Jan Thomas, directrice générale d'Habitat pour l'humanité Prince Albert, ont inauguré la maison d'Habitat pour l'humanité à Duck Lake.

Cet investissement aide Habitat à rendre les maisons plus abordables et contribuera à améliorer la qualité de la vie des familles de la Saskatchewan.

Citations :



« Les sommes investies dans cette nouvelle maison amélioreront la vie d'une famille très méritante dans cette collectivité tissée serrée. Notre gouvernement est fier de s'être encore associé à la province de la Saskatchewan et à Habitat pour l'humanité dans la réalisation d'un autre projet de construction. Devenir propriétaire d'une maison est une étape très importante pour toute famille, et je suis fier d'assister à ce moment spécial. » -- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Cette maison, comme toutes les autres qui ont été construites par Habitat, donnera à une famille locale un chez-soi stable, sûr et abordable qui lui appartient. Nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires pour que les familles de la Saskatchewan ayant les besoins de logement les plus grands aient la chance de vivre dans un logement de qualité. Ces familles peuvent ainsi profiter d'autres occasions qui leur sont offertes dans leur collectivité et leur province, sachant que leurs problèmes de logement sont résolus. Merci à tous d'avoir aidé cette famille à réaliser son rêve d'être propriétaire d'une maison et de garder la Saskatchewan forte. » -- Delbert Kirsch, député provincial de Batoche, au nom de l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« L'équipe d'Habitat pour l'humanité Prince Albert est extrêmement fière de célébrer la réalisation d'une cinquième maison dans sa section de Duck Lake. Cette maison a été construite en partenariat avec le Pavillon de ressourcement Willow Cree, et son achèvement marque la fin d'une collaboration très fructueuse à Duck Lake. Nous remercions les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan, représentés par la SCHL et par la SHC, de continuer de soutenir la mission d'Habitat. Cette toute nouvelle maison apportera beaucoup à notre famille partenaire, lui procurant un chez-soi stable et sûr pour toujours. Nous souhaitons à cette famille de se créer de nombreux souvenirs heureux dans sa nouvelle maison et de connaître beaucoup de succès dans sa nouvelle vie de propriétaire d'habitation. » -- Jan Thomas, directrice générale d'Habitat pour l'humanité Prince Albert

Faits en bref :



Par l'entremise de la SCHL et de la SHC, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont versé conjointement 50 000 $ pour la construction de cette habitation aux termes de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable 2014?2019.

et de la ont versé conjointement 50 000 $ pour la construction de cette habitation aux termes de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable 2014?2019. La maison, située au 341, 7 e Rue, est un bungalow surélevé de quatre chambres, d'une superficie de 1 175 pieds carrés (109 mètres carrés), avec un sous-sol partiellement aménagé.

Rue, est un bungalow surélevé de quatre chambres, d'une superficie de 1 175 pieds carrés (109 mètres carrés), avec un sous-sol partiellement aménagé. CORCAN, un organisme de service spécial de Service correctionnel Canada , travaille avec les détenus du Pavillon de ressourcement Willow Cree (PRWC) pour les aider à acquérir les compétences nécessaires pour construire des maisons. Le PRWC fournit la main-d'oeuvre et Habitat, les matériaux de construction. Il s'agit de la cinquième maison aménagée grâce au partenariat entre Habitat et le PRWC.

, travaille avec les détenus du ressourcement (PRWC) pour les aider à acquérir les compétences nécessaires pour construire des maisons. Le PRWC fournit la main-d'oeuvre et Habitat, les matériaux de construction. Il s'agit de la cinquième maison aménagée grâce au partenariat entre Habitat et le PRWC. Le modèle novateur d'intervention d'Habitat offre aux familles la chance de stabiliser leurs conditions de logement et d'atteindre leur objectif d'accession à la propriété. Chaque famille partenaire sélectionnée par Habitat pour l'humanité consacre 500 heures à la construction de sa maison ou d'autres maisons d'Habitat. Pour en savoir plus sur Habitat pour l'humanité et ses réalisations en Saskatchewan , consultez le site www.habitat.ca.

, consultez le site www.habitat.ca. Le gouvernement du Canada a récemment dévoilé sa Stratégie nationale sur le logement, un plan décennal de 40 milliards de dollars qui permettra de construire 100 000 logements neufs et aidera 530 000 familles à répondre à leurs besoins en matière de logement.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, visitez le site www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, visitez le site www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook. En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth: Vision 2020 and Beyond, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population atteindra 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement a injecté plus de 770 millions de dollars dans la construction et la réparation de près de 16 000 logements dans la province. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 22 janvier 2018 à 12:00 et diffusé par :