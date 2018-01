Fonds d'appui au rayonnement des régions - 1,94 M$ pour la réalisation de 21 projets dans la région de l'Outaouais en 2017-2018







CHELSEA, QC, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/ - En soutien à la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022, le gouvernement du Québec dévoile une aide financière de plus de 3 M$ qui sera accordée et répartie de façon à soutenir 21 projets. Ceux-ci ont été soumis au comité régional de sélection en Outaouais dans le cadre du nouveau programme Fonds d'appui au rayonnement des régions. De cette somme, plus de 1,94 M$ seront engagés pour l'année financière 2017-2018.

C'est le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, qui a dévoilé aujourd'hui la liste des projets sélectionnés (voir l'annexe au communiqué) en présence de la députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, des députés de la région et des membres du comité régional de sélection des projets, représentés par la préfète de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, Mme Caryl Green.

Ces projets répondent aux priorités établies pour la région de l'Outaouais, lesquelles se trouvent également au coeur de la nouvelle stratégie, à savoir :

Favoriser un développement arrimé des milieux ruraux et urbains et consolider l'identité régionale; Renforcer la position concurrentielle de l'Outaouais à l'égard de sa situation frontalière; Assurer le transport des personnes et la mobilité durable sur l'ensemble du territoire de la région; Protéger l'environnement naturel, améliorer la gestion des matières résiduelles et favoriser l'adaptation aux changements climatiques; Développer l'offre culturelle et assurer son accessibilité; Favoriser la création d'entreprises et la culture entrepreneuriale tant en milieu rural qu'en milieu urbain; Soutenir la diversification économique et l'innovation; Favoriser le développement touristique de la région; Promouvoir et mettre en valeur le secteur agroalimentaire; Soutenir le développement du secteur de l'industrie forestière; Encourager la persévérance scolaire et la formation d'une main-d'oeuvre qualifiée.

Citations :

« Le gouvernement a octroyé aux municipalités les outils nécessaires afin qu'elles puissent assurer pleinement leur autonomie. Par l'entremise du programme FARR, l'Outaouais est en mesure de soutenir des projets structurants pour la région, le tout en accord avec les priorités qu'elle a identifiées et que le gouvernement a inscrit dans sa Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022. Cette stratégie mise sur une nouvelle gouvernance de proximité et sur la décentralisation des pouvoirs. Avec cette nouvelle gouvernance, c'est maintenant aux régions de décider : les Régions aux commandes! »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« J'aimerais souligner le travail de mobilisation des organismes qui ont proposé des projets dynamiques et porteurs pour notre région. Les initiatives retenues contribueront à la croissance socio-économique de l'Outaouais dans une perspective de développement durable.»

Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Ce sont directement les citoyens de l'Outaouais qui profiteront des retombées positives de ces projets de qualité, qui ont été retenus dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions. En effet, ces initiatives répondront de façon efficace à la réalité et aux besoins spécifiques de la communauté de l'Outaouais. »

Les membres du caucus des députés de l'Outaouais

« Nous sommes fiers du travail que nous avons collectivement accompli pour en arriver aux priorités régionales annoncées aujourd'hui. Chacun des projets retenus revêt une grande importance pour notre région. Au terme de ce premier exercice de sélection dans le cadre du FARR, nous sommes enthousiastes face au nombre de propositions reçues et avons la conviction que les projets choisis contribueront tous à leur manière au développement de tous les secteurs de l'Outaouais et au dynamisme de notre belle région.»

Les membres du comité de sélection des projets du FARR

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés, l'objectif étant d'appuyer la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022.

Le FARR est un programme qui, à terme, sera doté d'une enveloppe de 100 M$ par année. L'enveloppe du programme est la suivante : 30 M$ en 2017-2018, 45 M$ en 2018-2019, 60 M$ en 2019-2020, 75 M$ en 2020- 2021, et 100 M$ annuellement à compter de 2021-2022.

100 M$ annuellement à compter de 2021-2022. Dans chacune des régions administratives, les MRC et le ministre responsable de la région, avec le soutien de la conférence administrative régionale, ont été appelés à mener une démarche de réflexion et de concertation.

Le comité directeur du FARR de la région de l'Outaouais est composé de M me Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, de M me Caryl Green , préfète de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, de M me Jane Toller , préfète de la MRC de Pontiac , de M. Benoit Lauzon , préfet de la MRC de Papineau, de M me Chantal Lamarche , préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et de M. Maxime Pedneaud-Jobin , maire de la Ville de Gatineau .

région de l'Outaouais est composé de M Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, de M , préfète de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, de M , préfète de la MRC de , de M. , préfet de la MRC de Papineau, de M , préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et de M. , maire de la . Le comité régional de sélection du FARR de l'Outaouais a choisi et priorisé les projets selon les critères suivants : la concordance du projet avec une priorité régionale, l'ampleur de son rayonnement, son aspect structurant et les retombées économiques qu'il aura sur le plan de l'emploi pendant et après sa réalisation. La demande d'aide financière devait aussi être raisonnable par rapport aux retombées du projet et à son coût total. Puis, la qualité des plans de financement et de réalisation, la structure de gouvernance ainsi que la contribution du bénéficiaire ont également été considérées.

Liens connexes :

Fonds d'appui au rayonnement des régions :

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/

Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022 comprenant une version complète, une version en bref ainsi qu'une capsule vidéo de présentation :

https://www.mamot.gouv.qc.ca/

Pour en savoir plus sur les activités du MAMOT, suivez-nous sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesOccupationTerritoire/

https://twitter.com/MAMOTQC

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Projets retenus pour l'Outaouais 2017-2018 Aide financière totale accordée Partenaires / Description du projet Années financières de la réalisation du projet 120 325 $ Planification de l'aménagement de sept noyaux villageois par le CLD des Collines-de-l'Outaouais Réalisation de plans de réaménagement pour les centres villageois de Chelsea, Wakefield, Sainte-Cécile-de-Masham, Notre-Dame-de-la-Salette, Quyon, Poltimore et Saint-Pierre-de-Wakefield. 2017-2019 17 000 $ Centre multiservices - Le coeur du village de Montcerf-Lytton par la Coop de solidarité de Montcerf-Lytton Mise en place d'un centre multiservices permettant d'offrir des services de proximité dans le centre villageois de la Municipalité de Montcerf-Lytton. 2017-2019 182 500 $ Réseau régional véhicules électriques en partage par CREDDO Réalisation d'une étude préliminaire et intégration de bornes de recharge et de véhicules électriques dans les flottes de véhicules de différentes municipalités de l'Outaouais. Ces véhicules seront mis à la disponibilité des résidents des municipalités concernées pour leurs déplacements en soirée et en fin de semaine. 2017-2019 6 000 $ Conférence stratégique sur la transition énergétique par CREDDO Réalisation d'une conférence visant à mobiliser les entreprises et les municipalités de la région autour de l'enjeu de la transition énergétique. 2017-2019 58 362 $ Études d'opportunité sur le développement d'un réseau de plateformes agroalimentaires par CREDÉTAO Réalisation d'étude d'opportunité quant à la mise en oeuvre de plateformes thématiques interdépendantes dans chacune des MRC, visant l'innovation et le développement de nouveaux créneaux porteurs pour le secteur agroalimentaire régional. 2017-2019 317 817 $ Soutenir la diversification économique et l'innovation en Outaouais par CRTL-Cilex Soutien au développement de pratiques innovantes au sein des entreprises et des organisations oeuvrant dans des secteurs-clés de la région. 2017-2021 50 000 $ Entente sectorielle visant le renforcement des liens entre les milieux de la culture et de l'éducation par Culture Outaouais Mise en place d'une entente sectorielle de trois ans visant à favoriser les liens de collaboration entre les milieux de la culture et de l'éducation. 2017-2021 245 913 $ Démarrage de la Fabrique mobile de l'Outaouais par la Fabrique mobile de l'Outaouais Mise en place d'une coopérative de solidarité visant à offrir aux jeunes d'âge primaire et secondaire de l'Outaouais des ateliers d'initiation aux nouvelles technologies de fabrication. 2017-2021 210 000 $ monGPS.ca par ID Gatineau Bonification et déploiement d'une plateforme d'information et de référencement concernant les services aux entreprises disponibles en Outaouais. 2017-2021 260 500 $ LINKKI Outaouais par ID Gatineau, CLD Collines, MRC Papineau, SADC Papineau Démarche d'identification et d'accompagnement des entreprises manufacturières ou productrices de biens dans les MRC des Collines-de-l'Outaouais, de Papineau ainsi que de la Ville de Gatineau. 2017-2021 55 000 $ Portail Web plein air par Loisir Sport Outaouais Conception d'un site Web qui présentera les infrastructures de plein air existantes dans chacune des MRC de l'Outaouais ainsi que la Ville de Gatineau. 2017-2019 140 000 $ Cap sur l'Ouest par la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau Réalisation de plans stratégiques d'intervention en développement durable dans des créneaux économiques stratégiques pour les MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, de Pontiac et du Témiscamingue. 2017-2020 73 464 $ Formation de langue seconde (français) pour les anglophones par Regional Association of West Quebecers Offre de cours de français langue seconde aux parents anglophones d'enfants fréquentant des établissements francophones sur l'ensemble du territoire de l'Outaouais. 2017-2021 123 800 $ Amélioration des installations aéroportuaires par la Régie intermunicipale de l'aéroport de Maniwaki (RIAM) Mise à niveau des systèmes d'atterrissage, réalisation de plans de masse et de portance, et amélioration d'infrastructures aéroportuaires. 2017-2019 490 482 $ Développement régional intégré du transport de personnes en Outaouais rural par RTACRO Élaboration d'une vision régionale du transport de personnes sur le territoire des MRC rurales de la région, en cohérence avec le milieu urbain. 2017-2021 26 528 $ Application Parcours Outaouais gourmet par la Table agroalimentaire de l'Outaouais Développement d'une application interactive afin d'aider les consommateurs à localiser plus facilement les entreprises de la région qui font de l'agrotourisme et du tourisme gourmand. 2017-2019 70 000 $ Chemins d'eau par Tourisme Outaouais Déploiement d'une campagne de notoriété visant à positionner la route touristique des Chemins d'eau sur les marchés hors Québec. 2017-2019 32 000 $ Route touristique Vallée-de-la-Gatineau par Tourisme Outaouais Conception d'une route touristique thématique sur le territoire de la Vallée-de-la-Gatineau, en complémentarité avec la route touristique des Chemins d'eau. 2017-2019 72 970 $ Réseau CAPNAT : infrastructure de recherche et de suivi des services écosystémiques par UQO - Institut des sciences de la forêt tempérée Déploiement d'un réseau de placettes à l'échelle de l'Outaouais afin d'effectuer le suivi des services écosystémiques rendus par des îlots de végétation et des bandes riveraines dans les milieux urbain, périurbain, agroforestier et forestier. 2017-2020 355 000 $ Renforcer la position concurrentielle de l'Outaouais par rapport à sa situation frontalière : mobilisation des connaissances, animation du milieu et développement d'actions concertées par UQO - Observatoire du développement de l'Outaouais Mise en place de stratégies et d'actions pour mettre en valeur le caractère frontalier de l'Outaouais et saisir les opportunités découlant de la proximité de la région avec Ottawa et la rive ontarienne. 2017-2021 161 416 $ Optimisation de la gestion des matières résiduelles en Outaouais et dans la région de la Capitale-Nationale par la Ville de Gatineau Réalisation d'un projet d'étude comparative du traitement des déchets ultimes en Outaouais et dans la région de

la Capitale?Nationale. 2017-2021

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Communiqué envoyé le 22 janvier 2018 à 11:48 et diffusé par :