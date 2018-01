Appel de candidatures pour le Comité consultatif en matière d'information financière







MONTRÉAL, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers sollicite des candidatures afin de combler des vacances au sein du Comité consultatif en matière d'information financière (CCMIF).

Ce comité est un forum visant à fournir un éclairage pratique et maintenir un dialogue ouvert entre les intervenants et le régulateur, en vue d'assurer un encadrement efficient du secteur des valeurs mobilières.

Le comité est composé de représentants de l'Autorité, notamment de la Direction principale du financement des sociétés, et de cinq à dix membres externes issus de divers secteurs et professions liés au domaine des valeurs mobilières au Québec.

Les personnes intéressées, notamment les associés d'un cabinet d'audit, chefs des finances d'un émetteur assujetti, professeurs d'université en comptabilité ou en audit et membres d'un comité d'audit d'un émetteur assujetti, sont invitées à consulter la fiche d'information et à soumettre leur candidature par écrit en transmettant leur curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre mettant en relief leur domaine de spécialisation et leur expérience pertinente.

La date limite pour poser sa candidature est le 16 février 2018.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

