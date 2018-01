Hydro-Québec accorde à Dongshi Kingpower Science and Technology Ltd. une licence de sa technologie de batterie au lithium à électrolyte solide







BEIJING, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec (Montréal, Canada) et Dongshi Kingpower Science and Technology Ltd. (Chine) ont annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat de licence pour l'utilisation de brevets de batterie au lithium à électrolyte solide. Cette entente permettra à Kingpower d'exploiter une technologie créée par Hydro-Québec afin de produire des batteries destinées au marché chinois de l'automobile.

« La signature de ce contrat de licence permettra à une technologie créée au Québec de promouvoir l'électrification des transports tout en profitant de la croissance rapide de ce secteur en Chine », explique Karim Zaghib, directeur général du Centre d'excellence en électrification des transports et stockage d'énergie à Hydro-Québec.

Cette technologie est particulièrement prometteuse pour les véhicules électriques, car les batteries à électrolyte solide sont beaucoup plus sécuritaires que les batteries au lithium-ion classiques, en plus d'avoir une énergie massique deux fois supérieure. Une chaîne de production pilote sera mise en place à l'usine de Kingpower en collaboration avec Hydro-Québec.

« Les véhicules électriques vont révolutionner l'industrie automobile mondiale, et les batteries sont au coeur de cette révolution. Le développement des véhicules électriques représente pour la Chine l'occasion de se tailler une place dans ce marché mondial en pleine croissance, et la clé du succès réside dans l'innovation technologique, notamment les batteries », déclare Tiancheng Zhu, président de Dongshi Kingpower Science and Technology Ltd.

Cette technologie est l'oeuvre de l'équipe de Karim Zaghib, un expert de réputation internationale. M. Zaghib a été inscrit par Clarivate Analytics (antérieurement une division de Thomson Reuters) à son très prestigieux palmarès des personnalités scientifiques les plus influentes du monde, pour une troisième année consécutive.

Cette entente est de nature à renforcer la coopération entre le Canada et la Chine dans le secteur de l'énergie, et à stimuler le développement rapide de l'industrie des véhicules électriques dans les deux pays.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. L'entreprise est le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. L'entreprise exploite essentiellement des filières d'énergie renouvelables, et plus particulièrement la grande hydraulique. Son institut de recherche, l'IREQ, fait de la recherche-développement dans divers aspects du domaine de l'énergie, notamment l'efficacité énergétique et le stockage de l'énergie. http:/www.hydroquebec.com

À propos de Dongshi Kingpower

Dongshi Kingpower Science and Technology Ltd. est une entreprise de haute technologie dont la stratégie de développement est centrée sur les batteries. Elle exploite un centre de transformation de réalisations en science et technologie pour le National and Local United Engineering Laboratory for Power Batteries. L'entreprise est engagée dans plusieurs projets technologiques d'importance nationale, notamment le Programme 863.

