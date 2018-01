Invitation aux médias - 48e Forum économique mondial de Davos







QUÉBEC, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre du Québec, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, dirigera une mission économique lors du 48e Forum économique mondial de Davos, en Suisse, qui se déroulera du 23 au 26 janvier 2018.

Rappelons que le Québec participe depuis plus de 30 ans à cet événement, qui réunit de nombreux chefs d'État et de gouvernements, ainsi que des dirigeants d'entreprises.

Les représentants des médias qui souhaitent être informés des activités ministérielles sont priés de transmettre leurs coordonnées à l'adresse courriel suivante :

gabrielle.tellier@economie.gouv.qc.ca

Accréditation à Davos

Les représentants des médias auront accès aux événements publics de la

vice-première ministre du Québec, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique;

L'accès aux ateliers est strictement réservé aux membres du Forum économique mondial.

