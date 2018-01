Mission économique du premier ministre du Québec en Chine - Diversifier nos marchés en misant sur notre expertise, notre savoir-faire et notre créativité







BEIJING, Chine, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, Stéphane Billette, ont débuté hier une mission économique de sept jours en Chine ayant pour but de diversifier et de développer de nouveaux marchés. Ils sont accompagnés de 140 entreprises et organismes issus de sept secteurs, soit biens de consommation et sports, construction et technologies vertes, divertissement, général multisectoriel, aliments et boissons, innovation ainsi que culture.

Lors de leur première journée de mission, le premier ministre Philippe Couillard et le ministre Stéphane Billette se sont rendus au Carnaval de l'hiver québécois en Chine au sein du Festival de neige et de glace du Nid d'Oiseau. Ils ont pu assister à une séance d'exercices d'habileté dirigée par l'école de hockey Michel Vallières ainsi qu'à une partie de hockey amicale opposant une équipe de jeunes Québécois de l'école Polyvalente des Monts et de la communauté Cris à une équipe de jeunes Chinois de l'École canadienne internationale de Beijing. Ces activités ont contribué à la promotion de la pratique du hockey en Chine. Ils ont ensuite rencontré les entreprises et organisations québécoises exposant leurs produits agroalimentaires et des équipements québécois pour la pratique des sports d'hiver dans l'Espace Québec. En terminant, ils ont assisté à une démonstration de planche à neige par le jeune planchiste québécois Éli Bouchard.

Au cours de la journée, le premier ministre et le ministre Stéphane Billette se sont également entretenus avec l'ambassadeur du Canada en Chine, John McCallum. De plus, ils ont échangé avec les participants des secteurs biens de consommation et sports, aliments et boissons et général multisectoriel sur leurs objectifs concernant la mission. Pour terminer, ils se sont rendus au parc Chaoyang, sous le chapiteau du Cirque du Soleil, pour assister au spectacle Kooza, présentement à l'affiche à Beijing.

«?Au cours des dernières années, en faisant une priorité de la saine gestion des finances publiques, nous nous sommes donné les moyens de mieux soutenir nos entreprises, nos institutions d'enseignement et nos organismes dans leurs projets, et donc de faire rayonner le talent, le savoir-faire et la créativité des Québécoises et des Québécois. Parce qu'au-delà des matières premières, ce qui nous distingue, l'avantage compétitif principal du Québec, ce sont nos talents. C'est ce qui rend le Québec si attractif dans le monde et qui nous permet d'innover et d'ouvrir de nouveaux marchés.?»

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

«?La classe moyenne en Chine compte plus de consommateurs que les États-Unis et son économie est en pleine croissance. Elle est donc un partenaire incontournable pour le Québec, ses entreprises et ses organismes dans une multitude de secteurs de notre économie. D'ailleurs, dans le contexte où la Chine s'est donné comme objectif d'accélérer le développement de l'industrie du sport en encourageant les investissements étrangers, notre apport en la matière est tout indiqué, plus particulièrement en ce qui concerne l'industrie du sport d'hiver. Qu'on parle d'équipements de sport, de mode hivernale et d'accessoires, d'activités sportives ou encore de tourisme, l'expertise du Québec dans tous les aspects des activités hivernales est incontestable.?»

Stéphane Billettte, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

La Chine

En 2016, les exportations québécoises en Chine étaient de 3 G$ (en hausse de 12,1 % sur un an) et les importations chinoises se chiffraient à 10,8 G$. La Chine constitue le premier fournisseur du Québec en Asie et le deuxième au monde.

De nombreuses entreprises québécoises font des affaires en Chine et près de 150 d'entre elles y sont implantées. L'an dernier, Export Québec et les Bureaux du Québec en Chine ont accompagné près de 400 entreprises et institutions dans leurs démarches d'affaires en Chine.

Beijing

Capitale de la République populaire de Chine, la municipalité de Beijing , avec 21,7 millions d'habitants, est la deuxième ville la plus populeuse au pays après Shanghai . En plus d'en être l'épicentre politique, elle est l'un des centres économiques et culturels les plus importants de Chine. À l'instar de Shanghai , Tianjin et Chongqing , Beijing est une municipalité directement administrée par le pouvoir central, ce qui lui confère un statut équivalent à celui d'une province.

, avec 21,7 millions d'habitants, est la deuxième ville la plus populeuse au pays après . En plus d'en être l'épicentre politique, elle est l'un des centres économiques et culturels les plus importants de Chine. À l'instar de , et , est une municipalité directement administrée par le pouvoir central, ce qui lui confère un statut équivalent à celui d'une province. La ville de Beijing est l'une des deux villes de Chine où les études québécoises ont commencé à se développer dès le début des années 1980. Cet intérêt pour le Québec s'est d'ailleurs concrétisé par l'ouverture du Centre d'études québécoises de Beijing , situé à l'Université des langues étrangères de Beijing , en 2001.

est l'une des deux villes de Chine où les études québécoises ont commencé à se développer dès le début des années 1980. Cet intérêt pour le Québec s'est d'ailleurs concrétisé par l'ouverture du Centre d'études québécoises de , situé à l'Université des langues étrangères de , en 2001. Une liaison aérienne directe opérée par Air China relie Beijing et Montréal depuis septembre 2015, résultat d'efforts conjoints de différents partenaires, dont les Aéroports de Montréal (ADM), le Gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, Tourisme Montréal et la communauté d'affaires de la métropole.

