Investissement de plus de 3,3 M$ pour des travaux d'agrandissement majeurs - Le député Pierre Michel Auger visite les nouveaux locaux du CLSC Sainte-Geneviève-de-Batiscan







SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN, QC, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des efforts visant à offrir à la population québécoise des infrastructures encore mieux adaptées aux besoins actuels en matière de santé et de services sociaux, le député de Champlain, monsieur Pierre Michel Auger, a visité aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, les nouveaux locaux du CLSC Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Le député a profité de l'occasion pour souligner l'apport considérable de ces nouvelles installations pour la communauté.

À la suite d'importants travaux, les locaux, plus vastes et modernes, permettent désormais de mieux desservir la clientèle, tout en optimisant l'environnement dans lequel le personnel y travaille chaque jour. L'agrandissement a permis d'accueillir de nouveaux professionnels dans l'équipe multidisciplinaire du CLSC Sainte-Geneviève-de-Batiscan, notamment des médecins, des travailleurs sociaux, un kinésiologue et une infirmière clinicienne. Sur le plan financier, ce projet représente un investissement de plus de 3,3 M$.

Citations :

« La concrétisation de ce projet a de quoi réjouir toute la communauté, en raison des nombreux avantages que représentent les nouvelles installations désormais à sa disposition. Je suis particulièrement fier de constater l'énergie avec laquelle les équipes se sont dévouées pour mener à bien ce projet, et de constater son apport important pour les gens d'ici. »

Pierre Michel Auger, député de Champlain

« Un tel appui témoigne des efforts que nous faisons collectivement pour offrir à la population du Québec des infrastructures encore mieux adaptées aux besoins actuels en matière de santé et de services sociaux. Les CLSC offrent des services de proximité d'une grande importance pour plusieurs personnes, et les nouveaux locaux appuient encore davantage cette mission, en plus de permettre d'accueillir les nouveaux professionnels de la santé qui se sont joints à l'équipe. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Grâce aux travaux d'agrandissement d'envergure qui ont été réalisés, la communauté peut dorénavant compter sur un CLSC qui mise avant tout à placer le patient au coeur de ses priorités. Je me réjouis que ces nouvelles installations, plus vastes et plus modernes, permettent maintenant de mieux desservir la clientèle, tout en optimisant l'environnement dans lequel le personnel dévoué y travaille chaque jour. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette.

Faits saillants :

Les travaux qui se sont terminés en 2016 ont permis l'ajout notamment de cinq bureaux de médecins, d'un bureau pour une infirmière GMF incluant une salle d'examen, d'une salle de traitement pour les cas stables, d'une autre dédiée aux injections intraveineuses, de deux salles de triage et d'une salle d'attente distincte pour les personnes présentant des symptômes grippaux.

