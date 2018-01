FPInnovations et Produits forestiers Résolu annoncent un investissement dans un projet pilote de fabrication de produits biochimiques dérivés du bois en Ontario







THUNDER BAY, ON, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/ - FPInnovations et Produits forestiers Résolu (NYSE: RFP) (TSX: RFP) ont annoncé aujourd'hui un investissement considérable dans l'implantation d'un projet pilote TMP-Bio à Thunder Bay, en Ontario. Le projet sera axé sur le développement de nouvelles façons de fabriquer et de commercialiser efficacement des produits biochimiques innovateurs dérivés du bois, ce qui contribuera au développement d'une bioéconomie dans le nord de l'Ontario et ailleurs au Canada.

Ce projet de 21 millions de dollars fait partie d'une initiative pour renouveler et transformer l'industrie des produits forestiers et s'appuie sur des investissements faits en 2012 par Résolu, le CRIBE (Ontario Centre for Research and Innovation in the Bio-Economy) et Ressources naturelles Canada. La somme couvre le coût du capital et de la R-D et le projet peut compter sur le soutien de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du nord de l'Ontario (SGFPNO), du CRIBE, de FedNor, de la CEDC de la ville de Thunder Bay et de Ressources naturelles Canada.

Résolu apporte une contribution de 3,5 millions de dollars et héberge le projet pilote à son usine de pâtes et papiers de Thunder Bay. Le procédé TMP-Bio est une technologie brevetée mise au point par FPInnovations avec le soutien financier du Programme de technologies transformatrices de Ressources naturelles Canada.

Le projet arrive à un très bon moment, car l'intérêt du marché pour des produits chimiques biosourcés et des biocarburants continue à progresser. La mise au point et la disponibilité de grandes quantités de produits chimiques biosourcés, comme les sucres cellulosiques et la lignine-H de grande qualité produits par le procédé TMP-Bio, sont une étape majeure dans la croissance d'une nouvelle valeur commerciale pour le secteur des produits forestiers, en créant un lien avec la chaîne d'approvisionnement des produits biochimiques.

Citations

« Le nord de l'Ontario compte une foule de penseurs novateurs et de chercheurs d'élite, et ce projet aide à démontrer comment leur ingéniosité crée des débouchés commerciaux et fait croître l'économie locale. En investissant pour tirer parti de nos forces inhérentes, nous contribuons à renforcer l'économie locale et à créer des emplois de classe moyenne ici à Thunder Bay et à travers la région. » L'honorable Patricia Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord

« Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans des initiatives stratégiques favorisant les partenariats entre les secteurs public et privé qui appuient l'innovation et la croissance économique. L'annonce d'aujourd'hui aidera à mettre en place une usine de bioraffinage pleinement fonctionnelle qui accélérera le développement, la production et la commercialisation de produits biochimiques verts dérivés du bois, aidant ainsi les entreprises à se diversifier et à créer des emplois. » L'honorable Navdeep Singh Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de FedNor

« Notre gouvernement prise l'innovation et s'engage à instaurer des relations de travail collaboratives afin d'aider à soutenir le secteur forestier. FPInnovations a fait preuve de leadership en matière de transformation de l'industrie, grâce à une culture de collaboration et en démontrant des résultats qui mettent au point des bioproduits à faible empreinte de carbone. » L'honorable James Gordon Carr, ministre des Ressources naturelles

« Cet investissement dans l'usine pilote TMP-Bio à Thunder Bay est une étape importante vers le développement d'une bioéconomie forte et innovatrice dans le nord de l'Ontario et l'ensemble du Canada. Le projet a le potentiel de transformer complètement l'industrie des produits forestiers de notre région, et j'ai hâte de voir les impacts positifs qu'il aura. » Don Rusnak, député de Thunder Bay--Rainy River

« Le monde est à la recherche de bioproduits fabriqués à partir de sources non alimentaires gérées de manière durable. L'Ontario est l'un des plus grands regroupements de biotechnologie en Amérique du Nord. En mettant en application des solutions innovatrices comme le projet TMP-Bio, le secteur forestier crée de nouvelles possibilités au coeur d'un marché mondial de plus en plus compétitif. » Reza Moridi, ministre de la Recherche, de l'Innovation et des Sciences de l'Ontario

« Au nom du conseil municipal de Thunder Bay et des citoyens de Thunder Bay, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont travaillé sans relâche pour faire de ce projet une réalité. Cette technologie innovatrice aidera certainement à renouveler et à transformer l'industrie des produits forestiers. Je suis très heureux que la Ville compte parmi les partisans de ce projet. » Keith Hobbs, maire de Thunder Bay

« L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour l'environnement et représente un potentiel économique pour Thunder Bay et le nord de l'Ontario. Notre capacité à continuer de transformer le secteur canadien des produits forestiers en fabriquant de nouveaux produits qui remplacent des produits à forte intensité de combustibles fossiles va non seulement nous aider à combattre les changements climatiques, mais sera aussi essentielle pour la prospérité future des collectivités où nous avons des usines. » Derek Nighbor, chef de la direction, Association des produits forestiers du Canada (APFC)

« Ce projet souligne l'importance d'investir pour diminuer les risques d'affaires que représentent le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits; il ouvre la voie vers le développement d'une technologie transformatrice qui contribue à la bioéconomie canadienne. Cette initiative majeure renforce la position de l'industrie comme chef de file du secteur du bioraffinage. » Stéphane Renou, président et chef de la direction, FPInnovations

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat stratégique avec FPInnovations en fournissant une installation et un soutien financier à cette entreprise innovante. Ce projet créera des possibilités de diversification des usages de la fibre de bois dans des produits à forte valeur ajoutée. » Richard Garneau, président et chef de la direction, Produits forestiers Résolu

À propos de FPInnovations

FPInnovations est un organisme sans but lucratif, chef de file mondial qui se spécialise dans la création de solutions scientifiques pour soutenir la compétitivité du secteur forestier canadien à l'échelle internationale et qui répond aux besoins prioritaires de ses membres industriels et de ses partenaires gouvernementaux. Il bénéficie d'un positionnement idéal pour faire de la recherche, innover et livrer des solutions d'avant-garde qui touchent à tous les éléments de la chaîne de valeur du secteur, des opérations forestières aux produits de consommation et industriels. FPInnovations a des laboratoires de recherche à Québec, à Montréal et à Vancouver ainsi que des bureaux de transfert de technologie à travers le pays. Pour plus d'information sur FPInnovations, visitez le www.fpinnovations.ca.

À propos de Produits forestiers Résolu

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, des papiers tissus, des produits du bois, du papier journal et des papiers pour usages spéciaux, qu'elle commercialise dans plus de 70 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations de fabrication ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto. Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur www.pfresolu.com.

Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des informations sur les résultats, la performance ou la situation financière historiques ou d'autres informations historiques de Produits forestiers Résolu Inc. sont des « énoncés de nature prospective » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci incluent notamment les énoncés concernant l'investissement en capital estimatif de Résolu dans l'usine pilote TMP-Bio et les avantages attendus de cet investissement. Ces énoncés de nature prospective se reconnaissent à l'utilisation de termes prospectifs comme « sera » ou « prévoit » ou d'autres termes ayant un sens similaire indiquant des événements éventuels ou une incidence éventuelle sur nos activités ou sur nos actionnaires.



Le lecteur est mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés de nature prospective, car ces énoncés ne constituent pas une garantie de la performance future. Ils sont fondés sur les hypothèses, opinions et prévisions actuelles de la direction, toutes elles-mêmes exposées à nombre de risques et d'incertitudes, qui peuvent faire en sorte que les résultats ou la performance réels de la Société diffèrent considérablement de ceux exprimés dans le présent communiqué de presse. Certains de ces risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou la performance réels de la Société diffèrent considérablement de ceux explicitement ou implicitement énoncés dans le présent communiqué de presse comprennent tout retard imprévu dans l'implantation de l'usine pilote TMP-Bio, toute incapacité de réaliser ou de maintenir les avantages attendus de l'investissement dans la technologie TMP-Bio, toute incapacité de commercialiser avec succès les produits développés ou fabriqués à l'usine pilote TMP-Bio, au moyen de cette dernière ou à partir du procédé TMP-Bio ou de technologies connexes, ainsi que les risques et incertitudes décrits à la rubrique 1A, intitulée « Facteurs de risque », de la première partie du rapport annuel sur Formulaire 10-K de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.



Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits expressément sous réserve des informations contenues dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des autorités réglementaires canadiennes en matière de valeurs mobilières. La Société ne reconnaît aucune obligation de mettre à jour ces énoncés de nature prospective ou de les réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs, sauf si cela est requis par la loi.

SOURCE FPInnovations

