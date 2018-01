Signature d'un accord historique entre Panacea Biotec et Serum Institute of India







Panacea Biotec Ltd. (PBL), principale entreprise biopharmaceutique d'Inde et l'un des plus grands fabricants de vaccins du pays, a signé deux accords de collaboration à long terme avec Serum Institute of India Pvt. Ltd (SII), le premier fabricant de vaccins au monde et filiale détenue à 100 % par SII, Bilthovan Biologicals B.V. (BBIO).

Dans le cadre de cette collaboration, SII est autorisée à fabriquer et commercialiser des vaccins hexavalents (DTwP-HepB-Hib-IPV) entièrement liquides, à base de vaccin anticoquelucheux à germes entiers (wP) et de vaccin antipoliomyélitique injectable (IPV) basé sur celui de Jonas Salk. Ces vaccins sont développés et commercialisés par PBL, qui n'a pas son pareil dans cette catégorie.

SII garantira l'apport du volume d'IPV à PBL. Constituant important du vaccin hexavalent, l'IPV sera fourni par BBIO Netherlands, la filiale que SII détient à 100 % et qui dispose de la technologie de fabrication de l'IPV, lequel n'était auparavant détenu que par trois autres fabricants de vaccins à l'échelle mondiale.

Dans les deux ans à venir, SII et PBL travailleront de concert pour que ce vaccin hexavalent à base de wP-IPV soit intégré dans le Programme national de vaccination du gouvernement indien et dans les pays en développement. Pour ce faire, les deux entreprises oeuvreront en étroite collaboration avec les principaux acteurs, notamment, mais sans s'y limiter, avec les gouvernements nationaux, l'OMS, la GAVI (Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation), la BMGF (Fondation Bill & Melinda Gates) d'autres agences des Nations unies, etc.

Le Dr Rajesh Jain, codirecteur général de PBL, a déclaré que des millions d'enfants dans les pays en développement, représentant une cohorte de naissance annuelle d'environ 121 millions, auront facilement accès à un vaccin hexavalent entièrement liquide contenant six antigènes très importants pour les protéger contre six maladies redoutées, à savoir la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la bactérie « haemophilus influenzae » de type B et la poliomyélite.

On estime que la demande mondiale en termes de vaccins IPV et/ou contenant de l'IPV augmentera considérablement, passant d'environ 100 millions de doses en 2020 tant que dureront les contraintes d'approvisionnement, à 250-350 millions de doses annuelles à compter de 2022, en vertu d'un calendrier de deux ou trois doses. C'est ce qui a été recommandé, en avril 2017, par le Groupe stratégique consultatif d'experts (SAGE) sur la vaccination qui a préconisé au moins deux doses d'IPV dans le calendrier de vaccination systématique des pays après le retrait du vaccin antipoliomyélitique oral (OPV).

En raison des contraintes d'approvisionnement de l'IPV à l'échelle mondiale depuis 2015, seulement 52 % de l'offre prévue a été livrée aux agences des Nations unies. 18 pays n'ont donc pas pu incorporer l'IPV à leur vaccination et 15 des 70 pays ayant droit à l'IPV et ayant reçu l'approbation du soutien de la GAVI ont connu des interruptions.

M. Adar C. Poonawalla, PDG et directeur exécutif de SII, a déclaré : « Il s'agit d'un accord historique en vertu duquel deux grandes entreprises indiennes spécialisées en vaccins s'unissent pour répondre aux besoins non satisfaits des marchés publics et privés à l'échelle mondiale. Offrant une facilité de 'six en un', ce vaccin est susceptible de fournir plus de 250 millions de doses dans les trois ou quatre ans à venir, sur un marché qui représente plus de 1,25 milliard de dollars par an ».

M. R K Suri, conseiller principal, qui a orchestré cet accord d'une telle ampleur entre deux grands acteurs du secteur des vaccins, a déclaré : « Cela marque le début d'une nouvelle ère dans le panorama des vaccins et annonce un nouveau modèle commercial : 'Collaborate yet Compete' (Collaborer tout en rivalisant) ».

Pour en savoir plus sur Panacea Biotec, veuillez visiter http://www.panaceabiotec.com et pour en savoir plus sur SII, veuillez visiter http://www.seruminstitute.com.

