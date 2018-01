Enerkem et Sinobioway Group signent une entente de 125 M$ CA visant à accélérer l'expansion mondiale d'Enerkem et à créer une coentreprise pour la construction de plus de 100 usines de biocarburant en Chine







BEIJING, China, le 22 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Enerkem inc. (http://enerkem.com), un chef de file mondial en production de biocarburants et de produits chimiques renouvelables à partir de matières résiduelles, a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente avec Sinobioway Group, évaluée à plus de 125 M$ CA, sous forme d'investissement dans le capital-actions d'Enerkem inc., de revenus de licences, de fabrication et de vente d'équipement, ainsi que pour la création d'une coentreprise majeure pour la construction de plus de 100 usines Enerkem en Chine d'ici 2035. L'annonce a été faite en présence de Philippe Couillard, premier ministre du Québec, durant sa mission commerciale en Chine.

Sinobioway, un conglomérat phare de la bioindustrie en Chine, permettra à Enerkem d'accélérer sa croissance mondiale en ouvrant le marché chinois à la technologie ultramoderne de transformation de matières résiduelles en biocarburants d'Enerkem. Cette coentreprise contribuera au développement d'une économie propre, réduisant ainsi la pollution de l'air en produisant des carburants renouvelables à partir de déchets non recyclables.

« Notre technologie novatrice propre produit des carburants de transport à faible empreinte carbone et offre une solution de gestion durable des déchets qui sont indispensables pour aider la Chine à atteindre ses objectifs de lutte aux changements climatiques, a déclaré Vincent Chornet, président et chef de la direction d'Enerkem. Nous sommes fiers de collaborer avec un partenaire de premier plan de la bioindustrie en Chine afin d'étendre notre présence commerciale. »

« Nous sommes ravis de conclure un partenariat avec une entreprise canadienne chef de file dans les technologies propres pour nous aider à répondre aux engagements du pays en ce qui a trait à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la transition vers les énergies renouvelables », a déclaré Dr Aihua Pan, président de Sinobioway.

Sinobioway est une entreprise chinoise de premier plan engagée dans la bioéconomie. Ce groupe investit principalement dans les domaines de la bioénergie, de la protection bioenvironnementale, de la biomédecine, de la bioagriculture, des bioservices, de la biofabrication et de la biointelligence. Comptant 4 000 employés, il représente l'un des trois groupes industriels principaux affiliés à l'université de Pékin. L'entreprise a été fondée en 1992 et son siège social se situe à Beijing, en Chine.

À propos d'Enerkem

Enerkem produit des biocarburants et des produits chimiques verts à partir de déchets. Sa technologie de rupture exclusive lui permet de transformer les matières résiduelles municipales non-recyclables en méthanol, en éthanol ainsi qu'en d'autres produits chimiques intermédiaires largement utilisés. Enerkem, dont le siège social est à Montréal, au Québec (Canada), exploite une usine commerciale à pleine échelle en Alberta, ainsi qu'un centre d'innovation au Québec. Les installations d'Enerkem sont construites comme des systèmes préfabriqués basés sur l'infrastructure de fabrication modulaire de l'entreprise qui peut être déployée à l'échelle mondiale. La technologie d'Enerkem contribue à la diversification du portefeuille énergétique et à la fabrication de produits courants plus écologiques tout en offrant une solution de rechange intelligente et durable à l'enfouissement et à l'incinération.

