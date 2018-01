Invitation aux médias - Conférence de presse de l'union syndicale des cols bleus de Montréal







MONTRÉAL, le 21 janv. 2018 /CNW Telbec/ -

Lundi 22 janvier 2018

10h - 12h

Centre St-Pierre

1212, Rue Panet, Montréal

Salle 200, Laure-Gaudreault

Le 11 décembre 2017 lors de la séance du conseil de ville de Montréal à la période de questions, la mairesse madame Plante et monsieur Dorais ont invité l'union syndicale des cols bleus de Montréal pour discuter de plusieurs problèmes d'intérêt public concernant la ville de Montréal. Malheureusement, l'équipe de madame Plante et monsieur Dorais n'a pas respectée sa parole et ils refusent désormais de rencontrer l'USCBM. L'union syndicale des cols bleus de Montréal invite les médias à venir prendre connaissance de la lettre ouverte, adressée à la mairesse, qui sera rendue publique et commentée lors de la conférence.

SOURCE Union Syndicale Des Cols Bleus de Montréal

