La blockchain Graft lance son réseau principal plus tôt que prévu

DALLAS, 21 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Graft, le premier réseau blockchain libre mondial de passerelle de paiement conçu pour les points de vente, a été plus vite que prévu et a lancé son réseau principal le 16 janvier 2018, avant même qu'elle procède à sa première levée de fonds via l'émission d'actifs numériques (initial coin offering ou ICO), qui a démarré le 18 janvier.

Graft est un rare projet ICO avec sa propre blockchain. L'équipe est tellement attachée à la généralisation de la cryptomonnaie et à la mise au point d'une solution propice aux commerçants qu'elle a élaboré une blockchain bâtie autour des systèmes et des processus des commerçants, faisant appel aux techniques les plus sophistiquées dans cet espace et éliminant les problèmes liés aux autres cryptomonnaies. Bientôt, les commerçants qui utilisent Graft pourront accepter des cryptomonnaies à leur point de vente aussi facilement qu'ils le font pour les paiements en liquide ou par cartes de crédit.

Le fait qu'il utilise sa propre blockchain permet au projet GRAFT de se distinguer de ses concurrents qui font appel aux jetons ERC20. Ainsi, le réseau utilisant la blockchain Graft ne seront pas soumis aux contraintes de la blockchain Ethereum, comme la latence et les frais, ce qui place la société dans une position de force pour qu'elle puisse proposer des services de paiement de tout premier plan.

Depuis le lancement du bitcoin, la technologie blockchain aurait, selon certains, changé à tout jamais le système financier. Or, près de dix ans après le lancement du bitcoin, peu de choses ont changé dans le système financier traditionnel en raison de l'impact de la blockchain. L'une des raisons pour lesquelles l'adoption de cryptomonnaies utilisant la blockchain ne s'est pas généralisée est que les cryptomonnaies actuelles n'ont, pour la plupart, pas été conçues pour être efficaces en tant que support de transaction (dans les points de vente) contrairement aux options existantes comme les cartes de crédit et les cartes de débit.

Pour l'heure, utiliser le bitcoin et de nombreuses autres cryptomonnaies coûte plus cher pour le consommateur que les cartes de crédit et les cartes de débit. Ainsi, un consommateur pourra payer jusqu'à 30 dollars en frais de transaction. En outre, les cryptomonnaies actuelles n'offrent pas aux commerçants, qui ignorent les conséquences juridiques et fiscales s'ils acceptent des paiements avec ces cryptomonnaies, la liberté de décider dans quelles monnaies (monnaie fiduciaire ou cryptomonnaie) ils souhaitent être payés. Graft s'est donnée pour mission de résoudre ces problèmes existentiels et de généraliser l'acceptation des cryptomonnaies.

Les transactions effectuées via le réseau blockchain Graft seront confirmées en temps réel, et les frais de transaction seront une fraction de ceux des cryptomonnaies actuelles et seront déterminés par le montant de la transaction au lieu de la charge du réseau comme c'est le cas pour le bitcoin. Le réseau blockchain Graft est également conçu pour encourager les microtransactions. Qui plus est, Graft se fonde sur les comportements et les infrastructures de paiement existants, ce qui permet aux commerçants d'accepter des paiements aussi bien dans la monnaie fiduciaire locale qu'en cryptomonnaies. En d'autres termes, Graft permet d'effectuer des cryptopaiements aussi facilement et aisément qu'avec MasterCard, Visa et Amex.

L'ICO de Graft se tiendra du 18 janvier au 18 février, avec un plafonnement absolu de 25 millions de dollars. Ne manquez de contribuer rapidement pour bénéficier d'un bonus de 10 % dans les premières 48 heures.

