Megaport lance Megaport Cloud Router (MCR)







Ce nouveau service de routeur virtuel permet une connectivité de couche 3 sans qu'il soit nécessaire de posséder ou de gérer des routeurs physiques ou une infrastructure

BRISBANE, Australie, 21 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Megaport Limited (ASX : MP1) (« Megaport »), un grand fournisseur NaaS (Network as a Service) mondial, a annoncé le lancement de Megaport Cloud Router (MCR), un service de routeur virtuel qui permet aux clients de se connecter rapidement et en toute confidentialité à la couche 3, sans qu'ils doivent pour cela détenir ou gérer des routeurs ou une infrastructure physique. En éliminant les complexités administratives et liées à la propriété, MCR permet aux entreprises de se connecter plus facilement aux services cloud, de renforcer leur empreinte de service via des points de présence (PoP) et de s'associer à des partenaires de l'écosystème à travers le monde sans qu'ils doivent physiquement déployer une infrastructure réseau.

Points saillants :

Les entreprises qui sont « nées dans le cloud » peuvent faire appel à des capacités de routage Internet Protocol sophistiquées sans qu'elles doivent posséder des routeurs ou une infrastructure physique et sans qu'elles doivent assurer leurs services entièrement virtualisés.

MCR permet une connectivité « cloud to cloud », laquelle permet elle-même aux clients de Megaport de déplacer davantage de charges de travail et de données entre les environnements des fournisseurs de service cloud (CSP) afin d'obtenir leur solution cloud optimale et de prendre en charge des architectures hybrides cloud et multicloud.

Les réseaux et les divers fournisseurs de services peuvent créer des PoP virtuels partout dans le monde afin d'interconnecter et de rejoindre des partenaires dans l'écosystème, ce qui permet un déploiement rapide et une réduction du coût de propriété.

Les clients peuvent créer des routeurs virtuels dans les zones de routage partout dans le monde afin d'assurer une couverture mondiale et de prendre en charge les décisions relatives au routage localisé.

Grâce à MCR, il n'est plus nécessaire d'acquérir un espace d'adresse IP public et d'administrer un système autonome, et il est possible de réduire les complexités administratives et opérationnelles liées à la gestion d'un réseau de couche 3.

MCR est complètement intégré au réseau défini par logiciel (SDN) de Megaport et permet de configurer facilement la connectivité de couche 3 avec les fournisseurs de services et les emplacements de l'écosystème Megaport via le Megaportal.

« En tant qu'entreprise NaaS (Network as a Service), Megaport se doit de continuer à innover des solutions qui éliminent les complexités de l'achat d'un réseau », explique Vincent English, président-directeur général de Megaport. « Nous avons monté la mise en renforçant les capacités de notre SDN afin de prendre en charge un routage IP de couche 3 et un plus large éventail de clients dont les capacités techniques varient et qui ont des besoins différents. Avec Megaport Cloud Router, il n'est plus nécessaire de connaître toutes les subtilités de la couche 3 pour profiter des fonctions de routage IP. La connectivité "cloud to cloud" est l'une des nombreuses possibilités nouvelles que permet MCR et qui offre de puissantes options pour les entreprises qui élaborent les solutions multicloud et cloud hybrides de prochaine génération. Nos clients peuvent dépasser les contraintes de leur réseau physique et créer rapidement des points de présence afin de bénéficier d'opportunités uniques d'appairage et d'interconnexion partout dans le monde. Nous sommes très heureux d'innover de nouveaux services afin de servir de nouveaux segments du marché et de stimuler la prochaine phase du cloud et de la croissance du réseau. »

MCR offre des économies de coûts, de l'agilité et une connectivité sécurisée sans qu'il soit nécessaire d'appartenir à un centre de données. Grâce à ce service, il est possible de connecter deux CSP ou plus pour une connectivité « cloud to cloud », de transférer des paquets et de prendre des décisions intelligentes en matière de routage. Grâce à MCR, les clients peuvent accéder aux fournisseurs de services appartenant à l'écosystème Megaport de la couche 3, proposer des connexions cloud dédiées à plusieurs CSP, utiliser BGP (Border Gateway Protocol) et profiter de connexions aux fournisseurs SaaS nouveaux et en évolution qui n'étaient habituellement disponibles que sur les centraux Internet.

Pour plus d'informations sur Megaport Cloud Router, rendez-vous sur megaport.com/mcr.

A propos de Megaport

Megaport est le plus grand fournisseur mondial de services d'interconnexion élastique. En utilisant le réseau défini par logiciel (SDN), la plateforme mondiale de l'entreprise permet à ses clients de connecter rapidement leur réseau à d'autres services à travers le réseau Megaport. Les clients peuvent contrôler directement les services à partir de leurs dispositifs mobiles, de leur ordinateur ou de notre interface de programmation applicative (API) ouverte. La forte présence de Megaport en Australie, dans la région Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe permet d'obtenir une plateforme neutre qui couvre de nombreux centres de données essentiels sur différents marchés.

Créée en 2013 et fondée par Bevan Slattery, Megaport a construit la toute première plateforme d'interconnexion élastique fondée sur le SDN au monde, qui a été conçue pour offrir le moyen le plus sûr, transparent et à la demande d'interconnexion des entreprises, des réseaux et des services. Dirigée par Vincent English, Megaport a été fondée par une équipe très expérimentée disposant de connaissances approfondies dans la conception de réseaux d'opérateurs mondiaux de grande ampleur, et elle met en relation plus de 850 clients à travers 185 centres de données à travers le monde. Megaport est un Alibaba Cloud Technology Partner, Oracle Cloud Partner, AWS Technology Partner, Microsoft Azure ExpressRoute Partner, Google Cloud Interconnect Partner et un fournisseur IBM Direct Link Cloud Exchange.

Megaport, Virtual Cross Connect, VXC et MegaIX sont des marques déposées de Megaport (Services) Pty Ltd ACN 607 432 646.

Pour plus d'informations sur Megaport, rendez-vous sur : www.megaport.com.

