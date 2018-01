La Fondation canadienne des relations raciales souligne la Journée Lincoln Alexander







TORONTO, le 21 janv. 2018 /CNW/ - À l'occasion de la journée Lincoln Alexander, Albert Lo, président du conseil d'administration de la FCRR, a fait la déclaration suivante : « Nous nous souvenons avec gratitude et reconnaissance des nombreuses contributions faites au Canada par le regretté Lincoln Alexander. Durant sa vie qui a duré neuf décennies, M. Alexander a servi son pays en occupant de nombreux postes. Après avoir servi comme soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a poursuivi ses études et obtenu un baccalauréat en économie et en histoire de l'Université McMaster qu'il a complété en 1946 par un diplôme en droit d'Osgoode Hall.

Pendant les 66 ans qui ont suivi, Lincoln Alexander a emprunté une voie que peu auraient réussi à suivre. Tout d'abord premier député noir à la Chambre des communes, il est devenu le premier ministre fédéral noir et le premier président noir de la Commission des accidents du travail. Il a également été le premier lieutenant-gouverneur noir de l'Ontario, chancelier de l'Université de Guelph et gouverneur du Conseil de l'unité canadienne. En 1997, il a été nommé premier président de la Fondation canadienne des relations raciales.

En ce jour, nous tenons à rappeler la passion et le courage de Lincoln Alexander, son refus d'accepter la discrimination qui l'entourait et sa foi dans la dignité et l'égalité de chaque personne. Nous sommes honorés de pouvoir poursuivre son oeuvre par le travail de la FCRR et heureux d'annoncer que, grâce à notre nouveau projet Canada Beyond 150 : A Promise to Our Children (Au-delà des 150 ans du Canada, une promesse pour nos enfants), nous serons en mesure de concevoir de nouveaux programmes d'éducation en matière de racisme et de discrimination visant à créer un Canada plus inclusif ». Ce projet a été rendu possible en partie par le gouvernement du Canada.

La Fondation canadienne des relations raciales (FCRR) est une société d'État qui se consacre à l'élimination du racisme et de toutes les formes de discrimination raciale. Elle a pour mission de promouvoir l'identité canadienne et de favoriser des relations raciales positives, l'équité, la justice, l'harmonie sociale et la dignité pour tous les Canadiens. Pour y parvenir, elle agit comme porte-parole indépendant à l'échelle du pays, orientant les politiques canadiennes et les discussions publiques et agissant en tant que centre d'information et d'organisme facilitateur.

