Près de 15 millions de dollars investis dans le milieu du tourisme de la région du Bas-Saint-Laurent







SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX, QC, le 21 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer des investissements de plus de 1,6 million de dollars pour favoriser le développement de l'offre touristique de la région du Bas-Saint-Laurent. Plus précisément, une aide financière de 788 000 $ est accordée à la Corporation du parc du mont Saint-Mathieu pour l'élargissement de la vocation du parc et l'aménagement d'un village piétonnier offrant de l'hébergement au pied des pentes, un projet de 2 366 000 $. Une aide financière de 871 025 $ est également allouée pour soutenir 19 projets dans les circonscriptions de Rivière-du-Loup?Témiscouata, de Matane-Matapédia et de Rimouski, totalisant quant à eux des investissements de 12 572 416 $.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amour, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

Ces sommes sont versées dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 1 : Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal du ministère du Tourisme et de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Citations :

« Avec sa grande diversité d'attraits, le Québec se distingue parmi les destinations touristiques mondiales. En soutenant des entreprises qui ont à coeur le développement touristique de leur région, le gouvernement du Québec souhaite diversifier et stimuler l'économie locale. En ce sens, les sommes annoncées aujourd'hui s'inscrivent dans une volonté d'inciter les visiteurs à prolonger leur séjour pour vivre une expérience inoubliable. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'attribution de ces aides financières est en soi une excellente nouvelle pour la région. En plus de stimuler la création d'emplois dans le Bas-Saint-Laurent, les projets qui seront réalisés favoriseront une diversité d'activités qui attireront un plus grand nombre de visiteurs, ce qui se traduira par l'accroissement des dépenses touristiques dans la région. »

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Ce financement, issu de l'Entente de partenariat régional en tourisme, permettra de créer de véritables produits d'appel, lesquels accroîtront l'offre touristique et généreront des retombées positives pour le Bas-Saint-Laurent. »

Hugues Massey, président de Tourisme Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Les investissements du gouvernement du Québec permettront entre autres de stimuler la création d'emplois ainsi que d'entraîner une augmentation de visiteurs et un accroissement des dépenses touristiques dans la région.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal vise à faire du Québec l'une des principales destinations touristiques hivernales en misant sur le développement d'une offre variée d'activités permettant aux visiteurs de vivre une expérience totale de cette saison unique.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et du Plan d'action 2016-2020.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie entre tous les partenaires régionaux.

L'aide financière accordée dans le cadre de l'EPRT se répartit comme suit :

Organisme Projet Aide financière Musée du Bas-Saint-Laurent Actualisation de son exposition permanente 25 405 $ Hôtel universel de Rivière-du-Loup Ajout de chambres 100 000 $ Domaine Valga Augmentation de la capacité d'accueil d'un chalet en bois rond 30 000 $ Site historique maritime de la Pointe-au-Père Mise en place d'un spectacle d'animation immersif 100 000 $ Témilac Amélioration des infrastructures du camping et ajout d'équipement 40 000 $ Éco-site de la tête du lac Témiscouata Bonification de son offre de services 36 620 $ Club sportif populaire du Bas-Saint-Laurent Réalisation de travaux sur les sentiers de motoneige 45 000 $ Corporation du parc du mont Saint-Mathieu Élargissement de la vocation du parc et aménagement d'un village piétonnier offrant de l'hébergement au pied des pentes 100 000 $ Société Duvetnor Acquisition d'un navire d'une capacité de 24 passagers 100 000 $ Société du parc côtier Kiskotuk Mise en valeur du corridor côtier Cacouna-L'Isle-Verte 100 000 $ Camping Koa Bas-Saint-Laurent Développement d'infrastructures sur le site 50 000 $ Rikifest Réalisation des éditions 2018 et 2019 du festival 12 000 $ Grandes Fêtes du Saint-Laurent Réalisation des éditions 2018 et 2019 du festival 20 000 $ Le Tremplin de Dégelis Réalisation des éditions 2018 et 2019 du festival 20 000 $ Municipalité de Rivière-Bleue Réalisation des éditions 2018 et 2019 du Festival du Bootlegger 12 000 $ Société des concerts Bic Saint-Fabien Réalisation des éditions 2018 et 2019 des concerts aux îles du Bic 20 000 $ Festi Jazz Rimouski Réalisation des éditions 2018 et 2019 du festival 20 000 $ Rodéo country Rivière-du-Loup Réalisation des éditions 2018 et 2019 du festival 20 000 $ Noël chez nous à Rivière-du-Loup Réalisation des éditions 2018 et 2019 du festival 20 000 $

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Tourisme, suivez-nous sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company-beta/22322371

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 21 janvier 2018 à 12:15 et diffusé par :