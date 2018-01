Célébrons le 70e anniversaire du drapeau du Québec







QUÉBEC, le 21 janv. 2017 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et la ministre de la Justice, également ministre responsable de l'application de la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec, Stéphanie Vallée, ont souligné aujourd'hui le 70e anniversaire du drapeau du Québec à l'occasion du jour du Drapeau. Cette journée a pour but de commémorer la toute première fois où le fleurdelisé fut hissé au sommet de la tour centrale de l'hôtel du Parlement, le 21 janvier 1948, à 15 heures précisément.

Citations

«?Bien que nous célébrions ses 70 ans, notre drapeau national témoigne d'une histoire beaucoup plus lointaine. Il s'inspire entre autres de l'époque de Samuel de Champlain lorsque, il y a 400 ans de cela, les navires arboraient un pavillon bleu à croix blanche. Il rappelle également nos racines par la fleur de lys, emblème de la Nouvelle-France. En ce 70e anniversaire du fleurdelisé, soulignons ce symbole qui représente notre appartenance à un peuple fier de ses origines, fier de ce qu'il est, et de ce qu'il devient chaque jour.?»

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

«?Le jour du Drapeau est l'occasion de nous rassembler autour de cet emblème qui incarne si puissamment nos valeurs et nos aspirations communes. Symbole identitaire, chaque institution publique québécoise l'arbore fièrement. Il est du devoir de chacun d'entre nous de le respecter pour protéger toute sa signifiance. J'invite tous les citoyens à se joindre à nous pour célébrer notre drapeau, notre fierté.?»

Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec

À propos du jour du Drapeau

Le jour du Drapeau a été instauré officiellement par décret en 1998, lors des célébrations du 50e anniversaire de la première levée du drapeau du Québec. Cette journée a été entérinée en 1999 par la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec. Cette loi établit les autres symboles officiels du Québec, soit les armoiries du Québec comme emblème de l'État, le bouleau comme arbre emblématique, le versicolore comme fleur emblématique et le harfang des neiges comme oiseau emblématique du Québec.

Pour en apprendre davantage, consultez le site Web du ministère de la Justice à la section Drapeau et symboles nationaux.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 21 janvier 2018 à 11:15 et diffusé par :