Jour du Drapeau - La ministre Marie Montpetit classe le drapeau de Carillon, ancêtre du fleurdelisé, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel

QUÉBEC, le 21 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le drapeau de Carillon, à l'origine du drapeau du Québec, est désormais classé en tant qu'objet patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Marie Montpetit, a profité de la célébration du jour du Drapeau pour en faire l'annonce.

Le drapeau de Carillon présente un intérêt patrimonial pour ses valeurs historique et emblématique. C'est un artisan local qui l'aurait fabriqué pour l'abbé Elphège Filiatrault, qui l'a lui-même conçu en 1902, alors qu'il était curé de la paroisse de Saint-Jude en Montérégie. L'abbé Filiatrault souhaitait doter les Canadiens français d'un drapeau national. Le 26 septembre 1902, cet étendard a été hissé au mât du presbytère de la paroisse. Retrouvé en 1955, il est maintenant conservé au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Composé d'une croix blanche sur fond azur et orné de quatre fleurs de lys pointant vers le centre, le drapeau de Carillon est l'ancêtre direct du fleurdelisé actuel. Sur le drapeau officiel qui a été adopté en 1948, les quatre lys sont toutefois placés en position verticale.

« La création de cet emblème au début du XXe siècle constitue une étape marquante dans la recherche d'un drapeau national pour les Canadiens français, puis pour les Québécois. Il y a exactement 70 ans, le gouvernement du Québec déclarait le fleurdelisé comme étant le drapeau officiel du Québec. Aujourd'hui, nous posons un geste important pour assurer la connaissance, la préservation et la transmission de l'ancêtre de ce drapeau. »

Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

