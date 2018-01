Démenti de l'offre de financement de l'International Bank of Qatar à la Ligue de football italienne







DOHA, Qatar, January 21, 2018 /PRNewswire/ --

L'International Bank of Qatar (ibq) dément fermement toute implication dans la prétendue offre de financement de 15,56 milliards de dollars relative aux droits TV du championnat de football italien la Liga Série A.

Myriam Abou Haidar, Directrice de Communication de la International Bank of Qatar explique ce démenti : « ibq offre des services bancaires au Qatar et n'a jamais été impliquée, à aucun moment et d'aucune manière, dans l'acquisition de droits TV relatifs à des activités sportives, raison pour laquelle nous sommes extrêmement surpris par cette annonce. En conséquence, ibq réfute avoir répondu à un appel d'offre de la Lega Série A. En réalité, ibq n'a jamais établi aucun contact avec la Lega Série A sous aucune forme et, n'a aucun intérêt direct ou indirect, en tant qu'institution bancaire, dans l'acquisition de droits TV du championnat de football italien ni dans l'acquisition de droits TV en général. Cette annonce est sans fondement, trompeuse et fausse. »

