La ministre Lucie Charlebois souligne la Semaine pour un Québec sans tabac

QUÉBEC, le 21 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la 41e édition de la Semaine pour un Québec sans tabac, qui se tient cette année du 21 au 27 janvier, la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, a rappelé l'importance de mobiliser la population québécoise et de la sensibiliser aux méfaits causés par le tabagisme.

Cette campagne annuelle organisée par le Conseil québécois sur le tabac et la santé vise à informer les Québécoises et Québécois des risques que comporte l'usage du tabac sur la santé et à les inviter à contribuer aux changements dans leur milieu afin de développer un environnement sain et sans fumée. Cette année l'événement met l'accent sur les effets néfastes et permanents causés par le tabagisme, avec le slogan Le tabac laisse des marques.

« Notre gouvernement a à coeur d'intensifier la lutte contre le tabagisme, qui représente la première cause de décès évitables. Nos efforts des trois dernières années en témoignent, notamment l'adoption de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme et la mise en oeuvre d'autres mesures visant à diminuer le nombre de fumeurs. Nous nous assurons ainsi de mieux protéger les Québécoises et les Québécois, et notamment les jeunes, contre ce phénomène que tous les organismes de santé reconnaissent comme un problème de santé publique majeur. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

« Le tabac laisse des marques est le slogan non équivoque de la Semaine pour un Québec sans tabac 2018. Un slogan qui résume, à lui seul, les ravages causés par le tabagisme chez les fumeurs. Pensons aux marques physiques, comme celles que laissent les chirurgies cardiovasculaires et certains cancers, dont le cancer du poumon, celui de la gorge et le cancer de la bouche, sans compter les multiples marques psychologiques, moins visibles celles-là. Pour prévenir le tabagisme dans notre société, j'invite les fumeurs, ex-fumeurs et non-fumeurs à poser un geste concret pour réduire les conséquences du tabagisme, lors de la Semaine pour un Québec sans tabac, par exemple en cessant de fumer ou en aidant un proche à le faire. Ensemble, agissons pour contrer cet important problème de santé publique. »

Marc Drolet, directeur général du Conseil québécois sur le tabac et la santé

« Pour aider les fumeurs québécois qui souhaitent se libérer du tabac, il est important de leur offrir un éventail de solutions de cessation. Le Défi J'arrête, j'y gagne! propose une approche collective et motivante : en s'inscrivant, les participants s'engagent à ne pas fumer pendant six semaines et ont accès à plusieurs outils de soutien gratuits. Et le Défi a fait ses preuves, puisqu'en moyenne, deux participants sur trois le relèvent avec succès! »

Guy Desrosiers, Chef de la direction de Capsana, organisation initiatrice du Défi J'arrête, j'y gagne!

Parmi les actions menées par le gouvernement au cours des dernières années en ce qui a trait au tabagisme, l'adoption de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme demeure un des éléments clés. La dernière mesure de cette loi est d'ailleurs entrée en vigueur le 26 novembre dernier, obligeant les établissements de santé et de services sociaux et les établissements postsecondaires à se doter d'une politique pour la création d'environnements sans fumée.

Par ailleurs, il est important de souligner l'objectif concret que s'est donné le gouvernement de réduire le taux de tabagisme à 10 % d'ici 2025, en vertu du Programme national de santé publique 2015-2025 et de la Politique gouvernementale de prévention en santé.

Rappelons également que les fumeurs disposent de nombreuses ressources pour les aider à cesser de fumer, par exemple la ligne 1-866-JARRETE, le site www.jarrete.qc.ca et les centres d'abandon du tabagisme. Les professionnels de la santé disposent également du tout nouveau Guide de bonnes pratiques en prévention clinique pour mieux soutenir les fumeurs dans leur démarche d'abandon du tabagisme. Celui-ci est disponible à l'adresse suivante :

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/prevention-clinique/guide-des-bonnes-pratiques/recommandations-adultes

