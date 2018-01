Négociations du préhospitalier - Des ententes de principe pour tous les paramédics membres de la CSN







MONTRÉAL, le 20 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Ce matin, le secteur préhospitalier de la FSSS-CSN a conclu une entente de principe globale avec la Corporation des services d'ambulance du Québec.

Au cours des prochains jours, cette entente sera soumise au vote des membres des syndicats CSN. Quant aux répartitrices et aux répartiteurs de l'Estrie, deux dates de négociation sont au calendrier, les 30 et 31 janvier 2018. Les salarié-es du secteur préhospitalier québécois sont sans convention collective depuis le 31 mars 2015.

À propos

Les négociations coordonnées du secteur préhospitalier FSSS-CSN concernent quelque 3600 paramédics, répartitrices, répartiteurs et employé-es de soutien, membres de syndicats affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux. La FSSS-CSN regroupe plus de 100 000 travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux ainsi que des services de garde. Elle est une des huit fédération composant la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Les syndicats CSN comptent plus de 300 000 membres dans tous les secteurs d'activité.

