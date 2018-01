/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Journée de la consigne à Montréal, le 20 janvier 2018 - Venez soutenir votre communauté : rapporter ses contenants consignés n'aura jamais été aussi gratifiant/







MONTRÉAL, le 19 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La fébrilité est palpable. Les équipes mettent la touche finale aux derniers préparatifs. De nombreux bénévoles se trouvent sur les blocs de départ. Même les prévisions météo sont au rendez-vous : avalanche de contenants consignés, vent de solidarité soufflant sur Montréal, percées de soleil pour plusieurs organismes et groupes communautaires de la région... Difficile d'imaginer meilleur scénario pour la Journée de la consigne qui se tiendra simultanément le 20 janvier prochain dans les 3 supermarchés Métro du Groupe Messier (Anjou, André-Grasset et St-Joseph).

Les représentants des médias sont conviés à capter, en images et en témoignages, cette Journée de la consigne au profit de plusieurs organismes de la région dont la Société de Saint-Vincent-de-Paul, Les Scouts de Christ-Roi et les Scouts Notre-Dame d'Anjou, et à participer au photo-op prévu à 10h.

AVERTISSEMENT : cet élan de solidarité peut entraîner des sensations très agréables. Consignéco préfère vous en aviser.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le samedi 20 janvier 2018



HEURE : Photo-op à 10 h 00

Clients : Événement en continu de 9 h 00 à 17 h 00



LIEU : Métro - Marché St-Joseph

3600, Boul. St-Joseph Est, Montréal H1X 1W6





*À noter que l'événement se tiendra simultanément dans les 3 succursales du Groupe Messier,

soit au Supermarché Anjou, au Supermarché André-Grasset et au Marché St-Joseph.

Quand on sait que près de 125 millions de contenants consignés ne sont pas retournés chaque année dans la seule région de Montréal laissant dans les coffres une somme d'environ 7 millions de dollars, aussi bien en faire profiter des organismes, non? Avec la période des Fêtes et les festivités du Nouvel An, vous avez sans doute en main plusieurs contenants consignés à donner. Pourquoi ne pas faire une pierre deux coups en venant soutenir une bonne cause?

À PROPOS DE CONSIGNÉCO

Fondée en 2011, Consignéco est une association à but non lucratif qui vise à faire connaître la valeur économique, écologique et sociale de la consigne. Cette association est issue d'une entente entre les brasseurs et RECYC-QUÉBEC. Vos canettes ont de la valeur : rapportez-les! www.consigneco.org.

SOURCE Consignéco

