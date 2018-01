Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments (Allergène) - Rappel de produits de tofu de marque Te Chang Food en raison de la présence non déclarée d'arachides et de sésame







Les photos des produits sont disponibles à http://bit.ly/2DmBdil

OTTAWA, le 19 janv. 2018 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 10 janvier 2018 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur les produits. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

L'industrie procède au rappel de produits de tofu de marque Te Chang Food parce que ces produits contiennent des arachides et de sésame qui n'ont pas été déclarés sur l'étiquette. Les personnes allergiques aux arachides ou au sésame ne doivent pas consommer les produits visés décrits ci-dessous.

Les produits suivant ont été vendus en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse, et à l'Île-du-Prince-Édouard et pourraient avoir été distribués dans d'autres provinces et territoires.

Produits visé par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Te Chang Food « Tofu Tranches - saveur de barbecue » 350 g 4 710189 810203 Tous les codes de lot dont la présence d'arachides et de sésame n'est pas déclarée sur l'étiquette Te Chang Food « Caillette de haricots de sauce à satay » 70 g 4 710189 041201 Tous les codes de lot dont la présence d'arachides et de sésame n'est pas déclarée sur l'étiquette

Ce qu'il faut faire

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les au magasin où ils ont été achetés.

Si vous êtes allergique aux arachides ou au sésame, ne consommez pas les produits visés par le rappel puisqu'ils pourraient entraîner une réaction grave, voire mortelle.

Contexte

Ce rappel découle d'activités d'inspection menées par l'ACIA. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Réactions

Aucune réaction liée à la consommation des produits visés n'a été signalée.

Renseignements supplémentaires

