La ministre McKenna fera la promotion de l'ALENA à Mexico, à Houston et à Miami







OTTAWA, le 19 janv. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec ses partenaires aux États-Unis et au Mexique au renforcement de ses relations commerciales et à la création de nouveaux débouchés et de nouveaux emplois pour les travailleurs, les entreprises et les familles de la classe moyenne.

Dans le cadre de ces efforts, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, se rendra à Mexico, à Houston et à Miami, entre les 22 et 24 janvier, pour rencontrer des hauts dirigeants gouvernementaux, des climatologues et des entreprises pour promouvoir le commerce, les emplois, les solutions climatiques et les technologies propres.

À Mexico, la ministre McKenna rencontrera Rafael Pacchiano Alamán, secrétaire de l'Environnement et des Ressources naturelles, pour discuter des négociations en cours sur l'ALENA, plus particulièrement du chapitre sur l'environnement, et de la collaboration entre le Canada et le Mexique en matière de changement climatique et de santé des océans.

À Houston et à Miami, la ministre McKenna rencontrera des hauts dirigeants gouvernementaux et des entreprises de technologie propre pour souligner l'importance de l'ALENA comme moteur de croissance propre et de prospérité. Elle rencontrera également des scientifiques qui étudient des moyens d'aider les collectivités à s'adapter aux changements climatiques, notamment les inondations et autres catastrophes naturelles.

Au cours de son voyage, la ministre McKenna animera également des tables rondes avec des chefs d'entreprise, afin de faire valoir les possibilités pour les entreprises et les travailleurs canadiens, surtout en ce qui concerne les technologies vertes, et de rencontrer des jeunes pour discuter de l'action climatique et de solutions pratiques aux répercussions des changements climatiques.

Citations

« L'ALENA a stimulé la croissance économique et a haussé le niveau de vie de la population au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En modernisant l'ALENA et en travaillant ensemble à des solutions pratiques au changement climatique et à l'innovation propre, nous pouvons continuer à établir des bases solides pour une économie axée sur la croissance propre qui profitera à nos enfants et à nos petits-enfants. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Pendant 24 ans, l'ALENA a créé des débouchés et des emplois, et a amélioré la vie de nos citoyens. Voilà pourquoi depuis le tout début des négociations, le Canada a fait des propositions concrètes sur la manière de moderniser l'ALENA pour le bien de la population canadienne, américaine et mexicaine. Nous mettons tout en oeuvre pour réaliser des progrès réels, y compris à Montréal au cours des prochains jours. »

- Chrystia Freeland, C.P., députée, ministre des Affaires étrangères

Faits saillants

Le Mexique est le troisième plus important partenaire commercial du Canada et en 2016, le Canada a atteint une étape jalon avec des échanges de marchandises bilatéraux s'élevant à 40,8 milliards de dollars CA.

Le Canada et les États-Unis partagent la plus longue frontière sécurisée au monde, qui est traversée quotidiennement par 400 000 personnes et des biens et des services d'une valeur de 1,8 milliard de dollars US.

Le Canada et les États-Unis partagent l'une des relations commerciales les plus importantes au monde. Le Canada est le marché le plus important des États-Unis, surpassant la Chine, le Japon et le Royaume-Uni réunis.

Le Canada est la première destination des exportations de la plupart des États américains, et le commerce et les investissements transfrontaliers soutiennent près de 9 millions d'emplois aux États-Unis.

est la première destination des exportations de la plupart des États américains, et le commerce et les investissements transfrontaliers soutiennent près de 9 millions d'emplois aux États-Unis. Plus de 460 entreprises canadiennes sont présentes en Floride, et ce nombre augmente chaque année. Ces entreprises sont directement responsables de plus de 1,8 milliard de dollars US en salaires.

La société canadienne Enbridge produit suffisamment d'électricité pour approvisionner 33 000 maisons au Texas grâce à son complexe éolien Keechi, composé de 55 éoliennes d'une capacité de 110 mégawatts, situé près de Jacksboro , au Texas .

