Tragédie de Lac-Mégantic : le gouvernement doit maintenant prendre ses responsabilités







LAVAL, QC, le 19 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le syndicat des Teamsters est soulagé de l'acquittement des trois travailleurs de la Montreal, Maine & Atlantic qui étaient accusés de négligence criminelle dans le déraillement de Lac-Mégantic. Ce long procès a mis en évidence les lacunes de l'industrie ferroviaire et les Teamsters sont d'avis qu'il est maintenant temps pour Transports Canada d'agir de manière décisive pour assurer la sécurité du grand public et des travailleurs.

« Ce n'est pas en installant des caméras qui pointent vers nos membres à bord des trains qu'on améliore la sécurité dans cette industrie, met en garde le président de Teamsters Canada, François Laporte. C'est plutôt en embauchant des inspecteurs ferroviaires, en permettant aux travailleurs de se reposer quand ils sont fatigués et, surtout, en surveillant de très près les transporteurs ferroviaires qu'on va réduire les risques qu'une telle tragédie ne se reproduise. »

« De plus, le gouvernement doit mettre en place un processus de consultation public transparent avant d'accorder des exemptions en matière de sécurité aux transporteurs ferroviaires. »

De toute évidence les preuves déposées par la Couronne n'étaient pas convaincantes puisque les membres du jury, qui délibéraient depuis 9 jours, ont acquitté unanimement les accusés.

« Mes pensées sont, une fois de plus, avec les familles et les amis des victimes de la tragédie, ajoute le leader syndical. Je tiens à leur dire que j'ai le très net sentiment que cette catastrophe a été provoquée par un employeur négligent et que justice sera rendue lorsque le procès criminel de la MM&A sera terminé. »

Le syndicat des Teamsters représente les intérêts de près de et 125 000 au Canada, et est la force dominante dans l'industrie ferroviaire avec 12 000 membres. La Fraternité internationale des Teamsters compte 1,4 million de membres en Amérique du Nord.

