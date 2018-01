Avis aux médias - Porte-parole du RPCU







MONTRÉAL, le 19 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le président du conseil d'administration du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), M. Claude Ménard, souhaite informer les représentants des médias de la fin du contrat de M. Pierre Blain comme directeur général et porte-parole du RPCU. Le RPCU remercie sincèrement M. Blain pour son implication et sa contribution à l'atteinte des objectifs de l'organisation et de ses membres.

En conformité avec les orientations de l'organisation, un processus s'entamera afin de combler le poste vacant.

D'ici là, M. Ménard sera disponible afin de réaliser des entrevues comme principal porte-parole du RPCU.

SOURCE Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU)

