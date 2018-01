31e édition du Jeune Conseil de Montréal - Des jeunes Montréalaises et Montréalais débattront ce week-end de privatisation, d'inclusion des sans-papiers et de travail du sexe lors d'une simulation d'un conseil de ville







MONTRÉAL, le 19 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Quelque 80 Montréalais âgés de 18 à 30 ans prendront part, les 20 et 21 janvier, à la 31e édition de la simulation du Jeune Conseil de Montréal (JCM) à l'hôtel de ville. La plus importante simulation municipale francophone en Amérique du Nord permet à des jeunes adultes de s'initier à la politique municipale, d'explorer divers enjeux montréalais et de se familiariser avec le déroulement du véritable conseil de la Ville.

« Ce rendez-vous annuel joue un rôle majeur pour garder notre démocratie municipale en santé et pour stimuler le goût chez les jeunes de s'engager dans les milieux décisionnels. Pour assurer le développement de notre métropole, il est essentiel de pouvoir compter sur une relève passionnée de la vie municipale et soucieuse de contribuer activement à l'amélioration de la qualité de vie de leur communauté », affirme la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.

« La simulation du Jeune Conseil de Montréal est un exercice à la fois ludique et éducatif qui plonge les participantes et participants dans la structure municipale et les enjeux montréalais. La simulation donnera certainement à plusieurs participants l'envie de s'engager dans la politique municipale : j'en suis d'ailleurs une, ayant moi-même participé à cet exercice démocratique très formateur », déclare la présidente du conseil municipal de la Ville de Montréal, Mme Cathy Wong.

« Ce jeu de rôle municipal est une occasion en or pour prendre le pouls de l'opinion des jeunes sur une variété de sujets d'intérêt. Lors des années précédentes, non seulement les débats ont été à l'avant-garde sur de nombreux dossiers d'actualité, ils ont également contribué à alimenter la réflexion de nombreux citoyens et élus », ajoute la responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, ainsi que des sports et loisirs au comité exécutif, Mme Rosannie Filato.

Cette année, quatre projets de règlement feront l'objet de débats de la part des participants :

Règlement sur le travail du sexe Règlement sur la centralisation et la privatisation des travaux Règlement sur la municipalisation des services de santé Règlement sur l'identification et l'inclusion des sans-papiers

Les projets seront présentés par des membres fictifs, du comité exécutif pour être ensuite critiqués par des membres de l'opposition officielle. Le débat s'ouvrira ensuite à tous les conseillères et conseillers qui pourront prendre la parole pour approuver, amender ou critiquer un projet et réagir aux propos tenus par leurs collègues. Les jeunes seront invités à soumettre leurs suggestions afin d'améliorer la qualité de vie des Montréalaises et Montréalais. Les motions conseillères et conseillers permettent ainsi de débattre des enjeux qui touchent particulièrement les participants.

Rappelons que la 31e édition du Jeune Conseil de Montréal comprend autant d'hommes que de femmes dont plusieurs sont issus des communautés culturelles. Pour en apprendre plus sur le Jeune conseil de Montréal, les projets de règlements qui seront débattus pendant la simulation et l'horaire des séances, visitez le site Web suivant : jeuneconseil.org.

SOURCE Bureau de la présidence

Communiqué envoyé le 19 janvier 2018 à 17:15 et diffusé par :