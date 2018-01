NAPEC inc. annonce l'acquisition des actifs de H.T. Sweeney & Son, Inc.







DRUMMONDVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 19 jan. 2018) - NAPEC inc. (« NAPEC » ou la « société ») (TSX:NPC) a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente portant sur l'acquisition des actifs de H.T. Sweeney & Son, Inc. (« HTS »), une entreprise effectuant des travaux civils lourds pour des clients opérant dans les secteurs commercial, industriel, environnemental et institutionnel. La transaction est assujettie aux conditions usuelles de clôture et devrait se conclure le 26 février 2018.

HTS est basée dans le comté de Delaware, en Pennsylvanie, et offre ses services dans plusieurs états, dont ceux de New York, du New Jersey, du Delaware, du Maryland, de la Pennsylvanie et de la Virginie. L'entreprise dessert une clientèle constituée de sociétés de services publics, de raffineries, de firmes d'ingénierie et d'entrepreneurs en construction. L'entreprise génère environ 80 % de son chiffre d'affaires dans les secteurs industriels et des services publics et environ 20 % auprès de clients commerciaux. HTS possède des effectifs composés de plus de 150 employés. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, HTS a généré un chiffre d'affaires d'environ 50 M$ US.

La transaction prévoit un prix d'achat de 18,0 M$ US, sous réserve de certains ajustements. De plus, la transaction comprend une clause d'ajustement du prix de vente d'un montant maximum de 2,4 M$ US liée aux résultats de l'exercice de HTS qui prendra fin le 31 décembre 2018. L'opération sera financée au moyen de facilités de crédit existantes et nouvelles.

« L'acquisition de H.T. Sweeney & Son, Inc. nous permettra de procéder à l'intégration verticale de services de travaux civils lourds qui étaient jusqu'à maintenant confiés en sous-traitance. Les activités de HTS complètent très bien celles de Riggs Distler & Company en ce qui a trait à la couverture géographique, aux clients et à l'offre de services. Cette acquisition était anticipée et fut un facteur important dans l'évaluation de la Société par le conseil d'administration », a indiqué Pierre L. Gauthier, président et chef de la direction de NAPEC.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent document contient des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la direction à l'égard d'événements futurs. Ces énoncés prospectifs dépendent d'un certain nombre de facteurs et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient être différents de ce qui est prévu. La direction n'assume pas l'obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs autre que celle requise par la loi.

SURVOL DE LA SOCIÉTÉ

NAPEC est une société qui opère dans le secteur de l'énergie. La société est un important fournisseur de services pour les marchés des services publics et de l'industrie lourde principalement au Québec, en Ontario et dans l'est des États-Unis. NAPEC et ses filiales construisent et entretiennent des réseaux de transport et de distribution d'électricité, de même que des réseaux d'alimentation en gaz naturel. La société effectue aussi l'installation d'équipements lourds alimentés au gaz et à l'électricité pour des entreprises de services publics, des centrales électriques industrielles au gaz naturel, usines pétrochimiques et des fermes de panneaux solaires à travers l'Amérique du Nord. La société offre également des services de construction environnementale et de plateformes routières.

