Déclaration du ministre Garneau au sujet des verdicts rendus dans le cadre du procès sur le déraillement à Lac-Mégantic







OTTAWA, le 19 janv. 2018 /CNW/ - L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a fait la déclaration suivante au sujet des verdicts rendus dans le cadre du procès tenu en cour provinciale sur le déraillement tragique à Lac-Mégantic :

« Aujourd'hui, nous avons pris connaissance des verdicts rendus par le jury dans le cadre du procès sur le déraillement à Lac-Mégantic.

« Nous offrons nos sympathies aux familles et aux amis des 47 personnes qui ont perdu la vie dans cet événement tragique et aux nombreuses autres dont l'existence a été à tout jamais transformée.

« Nous continuons aussi à offrir tout notre appui aux familles et à l'ensemble de la collectivité de Lac-Mégantic.

« La sécurité ferroviaire demeure ma priorité absolue. C'est la raison pour laquelle Transports Canada a pris plusieurs mesures visant à renforcer la sécurité ferroviaire et poursuit ce travail important.

« Cet accident nous rappelle l'importance de disposer d'un cadre législatif efficace ainsi que d'un régime d'application de la loi rigoureux pour l'ensemble de notre réseau de transport ferroviaire, y compris le transport des marchandises dangereuses, afin d'offrir le plus haut niveau de sécurité ferroviaire possible au Canada.

« C'est la raison pour laquelle j'ai entrepris l'an dernier l'examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire pour veiller à ce que la sécurité soit à l'avant?plan lorsqu'il s'agit de l'exploitation de nos chemins de fer.

« Nous avons également proposé des mesures relatives à la sécurité ferroviaire par l'entremise du projet de loi C-49, la Loi sur la modernisation des transports, actuellement à l'étude au Sénat.

« De plus, en novembre dernier, j'ai annoncé une première étape concernant la gestion de la fatigue dans le secteur ferroviaire. Nous proposons d'aller de l'avant et de mettre en oeuvre des changements fondés sur les données scientifiques probantes les plus récentes afin d'offrir la meilleure protection aux exploitants ferroviaires, aux voyageurs et aux personnes qui vivent à proximité de voies ferrées.

« Transports Canada continue de surveiller de près la sécurité des activités ferroviaires partout au Canada, et n'hésitera pas à prendre des mesures en cas de non-conformité.

« Notre objectif est clair : prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que notre réseau de transport ferroviaire soit le plus sécuritaire possible pour les Canadiens. »

