Avis aux médias - Le ministre Duclos fera une annonce de financement dans le domaine des technologies propres

OTTAWA, le 19 janv. 2018 /CNW/ - Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, annoncera, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, l'octroi de fonds pour un projet de technologie propre qui promet d'être avantageux pour l'environnement et l'agriculture et qui soutiendra des emplois pour la classe moyenne au Canada.

Date : Le lundi 22 janvier 2018



Heure : 10 h



Lieu : Hortau inc.

966, chemin Olivier, bureau 450

Lévis (Québec)





Une visite guidée de l'entreprise aura lieu après l'annonce.

