74e congrès de l'ACRGTQ - Marie-Claude Houle élue la première femme présidente de l'ACRGTQ par l'Assemblée générale

QUÉBEC, le 19 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Lors de son assemblée générale annuelle, tenue dans le cadre de son 74e congrès, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a élu Mme Marie-Claude Houle à titre de présidente du conseil d'administration, Mme Houle est présidente de EBC Inc.

En 74 ans d'histoire, il s'agit de la première femme à occuper ce poste. «La fierté m'habite de savoir que j'en suis la première femme présidente du conseil d'administration» a mentionné Mme Houle lors de son allocution devant plus de 600 délégués provenant du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

Mme Houle a poursuivi : «Signe des temps, l'apport des femmes dans la construction est sans cesse grandissant et bien sûr nécessaire. D'ailleurs, je suis ravie de voir l'ACRGTQ participer, avec la Commission de la construction du Québec (CCQ) et nos partenaires de l'industrie, à valoriser et à promouvoir l'accès des femmes aux métiers de la construction, et ce, dans le but évidemment d'accroître leur nombre.»

«Sachez que je m'efforcerai de faire honneur à mes prédécesseurs et soyez assurés de mon implication et de mon dévouement à la cause des entrepreneurs du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction», a conclu la nouvelle présidente.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

