Invitation aux médias - Relations commerciales Québec - États-Unis







QUÉBEC, le 19 janv. 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'une rencontre sur l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), dont la sixième ronde aura lieu à Montréal du 23 au 29 janvier 2018, le ministre du Commerce international, l'honorable François-Philippe Champagne, et la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, vous convient à une prise de photos et d'images. Ils seront accompagnés pour l'occasion de différents partenaires des milieux municipal, patronal, syndical, agricole, culturel et de l'industrie forestière.

Date : Le lundi 22 janvier 2018



Heure : 10 h 30



Endroit : Intercontinental Montréal (salle du 2e étage)

360, rue Saint-Antoine Ouest

Montréal (Québec) H2Y 3X4

Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Caroline Renauld à l'adresse courriel suivante : caroline.renauld@economie.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

