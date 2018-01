La Ville de Montréal termine la quatrième opération de chargement de la neige de la saison plus rapidement que prévu et se lance dans le colmatage des nids-de-poule







MONTRÉAL, le 19 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La très grande majorité des arrondissements de la Ville de Montréal terminent aujourd'hui la quatrième opération de chargement de neige de la saison hivernale 2017-2018, après moins de cinq jours d'opération. Rappelons qu'il est tombé 36 cm de neige sur la métropole et qu'il faut en moyenne plus de cinq jours pour compléter ce type d'opération.

« L'hiver que nous connaissons est particulier. Nous avons déjà ramassé autant de neige que dans un hiver complet! Nos équipes ont travaillé d'arrache-pied afin de dégager les rues et les trottoirs rapidement, alors qu'ils terminaient à peine la troisième opération de chargement. Je tiens à souligner leur travail exceptionnel et à remercier les citoyens qui ont largement contribué au succès de cette opération, en respectant la signalisation et en évitant de stationner leur véhicule en angle », mentionne Jean-François Parenteau, responsable du service aux citoyens.

Nids-de-poule

Maintenant que les opérations de déneigement tirent à leur fin, la Ville de Montréal a repris son opération mécanisée de colmatage de nids-de-poule. L'opération, qui se déroulera en continu jusqu'au printemps, permettra de sécuriser les chaussées qui sont affectées par les fluctuations importantes de température des dernières semaines, afin de les rendre plus carrossables et ainsi assurer la mobilité sur le réseau.

Une bonne partie des travaux auront lieu de nuit de façon à limiter les entraves à la circulation, particulièrement dans le centre-ville. Les opérations auront lieu en continu, chaque jour où les conditions météorologiques les permettront. Ainsi, les réparations doivent se faire sur une chaussée sèche, lorsque les températures ne sont pas trop froides, sans nuire aux opérations de déneigement.

Les citoyens sont invités à communiquer avec le 311 ou utiliser l'application Montréal pour signaler l'apparition de nids-de-poule.

Quatorze véhicules spécialisés sillonneront le réseau routier des dix-neuf arrondissements pour mener à bien ces opérations. Ces efforts s'ajoutent aux opérations de colmatage d'urgence réalisées manuellement par les arrondissements depuis le début de l'hiver.

