La ministre Lebouthillier rencontre des entreprises de la région de Québec pour discuter de la modernisation de l'Accord de libre-échange nord-américain







QUÉBEC, le 19 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada est à l'écoute des Canadiens provenant de partout au pays, de tous les secteurs et de tous les milieux lorsqu'il est question de commerce, notamment en participant à des tables rondes qui portent sur la nécessité d'appuyer son objectif de fournir des emplois stables, gratifiants et bien rémunérés aux Canadiens, et de contribuer à la croissance de la classe moyenne. Le Canada, les États-Unis et le Mexique travaillent ensemble afin de moderniser l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Parallèlement à ces efforts, le Gouvernement du Canada continue à accorder une attention particulière aux points de vue des Canadiens sur le commerce et son importance pour le développement économique.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, en compagnie de Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre des Finances, et de Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, ont rencontré des entreprises de la région de Québec dans le cadre d'une table ronde organisée en collaboration avec Québec International, une agence de développement économique qui fait la promotion des entreprises de la région sur le marché international.

Les discussions ont porté sur les façons dont la modernisation de l'ALENA pourrait favoriser de manière significative la croissance des entreprises régionales, en particulier des petites et moyennes entreprises qui exportent vers les États-Unis et le Mexique, ainsi que la création et la conservation d'emplois de qualité pour la classe moyenne. La table ronde regroupait majoritairement des représentants de petites et moyennes entreprises et de filiales américaines présentent dans la région.

Citations

« Les relations commerciales qu'entretient le Canada sont essentielles à la prospérité des petites et moyennes entreprises régionales. C'est le cas pour plusieurs entreprises de l'Est du Québec dont le succès des dernières années s'explique en partie par l'accroissement des échanges commerciaux. Notre gouvernement reconnait l'importance d'inclure les points de vue et les recommandations de ces entreprises alors que nous travaillons activement à moderniser l'ALENA afin que le commerce demeure un moteur de croissance pour l'économie nord-américaine. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« Le gouvernement du Canada appuie le commerce libre et équitable et reconnaît l'importance de promouvoir des accords commerciaux progressistes qui ouvrent des marchés pour les marchandises et les services canadiens. Un ALENA solide permettra de stimuler la croissance des entreprises d'exportation de la région de Québec en plus de créer et de conserver de bons emplois pour la classe moyenne. »

Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre des Finances

« La rencontre, qui s'est tenue aujourd'hui dans les locaux de Québec International, a permis de consulter les entreprises de la région et d'échanger avec elles sur les enjeux, les défis et leurs préoccupations quant au commerce transfrontalier. Ces discussions nous ont confirmé une fois de plus le rôle capital des échanges commerciaux dans la croissance de nos entreprises et la prospérité de notre économie. Nous allons donc demeurer actifs afin de continuer à soutenir les industries visées par l'ALENA. »

Carl Viel, président-directeur général, Québec International

Les faits en bref

L'économie nord-américaine a connu une croissance considérable grâce à l'ALENA. Depuis 1994, notre relation d'échange combinée a triplé sa valeur pour atteindre près de 1 billion de dollars américains.

L'ALENA a créé de nouvelles possibilités pour les entreprises et les travailleurs et a amélioré la vie des citoyens des trois pays.

Liens connexes

