Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent dans de nouveaux abribus à LaSalle

LASALLE, ON, le 19 janv. 2018 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures publiques appuient les services de transport en commun efficaces, abordables et durables qui aident les Canadiens et leurs familles à se rendre au travail, à l'école et vers les services essentiels, et à rentrer à la maison en toute sécurité à la fin d'une longue journée.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Kathryn McGarry, ministre des Transports de l'Ontario, et Ken Antaya, maire de LaSalle, ont annoncé aujourd'hui un financement de 200 000 $ pour un nouveau projet de transport en commun, dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun, qui profitera aux résidents de LaSalle. Le gouvernement du Canada versera jusqu'à 55 262 $ pour ce projet, et la Ville de LaSalle couvrira le reste des coûts.

La Ville de LaSalle aménagera 95 arrêts d'autobus, avec des zones d'attente asphaltées et des panneaux de signalisation. On aménagera également une vingtaine d'abribus. Les nouveaux arrêts d'autobus amélioreront l'accessibilité et la sécurité pour les utilisateurs, en plus d'appuyer les activités quotidiennes liées au transport en commun. De plus, les arrêts d'autobus répondront aux besoins croissants en matière de transport en commun à LaSalle, en plus de permettre d'offrir des liens avec le réseau de transport en commun de Windsor.

Cet investissement fait partie d'une entente entre le Canada et l'Ontario dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît toute l'importance des infrastructures de transport en commun abordables et efficaces pour veiller à la croissance de la classe moyenne et à l'efficacité des déplacements des Canadiens. Ce projet fera de LaSalle une ville plus forte, plus inclusive et plus durable, et il contribuera à faire en sorte que nos collectivités continueront de faire partie des meilleurs endroits au monde où vivre, travailler et fonder une famille. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis heureuse que le gouvernement fédéral partage notre engagement quand il s'agit de relier les collectivités et d'investir dans le transport en commun de la Ville de LaSalle et de tout l'Ontario. Ce financement aidera à satisfaire à la demande croissante en matière de services et d'infrastructures de transport en commun, ce qui améliorera l'accessibilité et la sécurité, ainsi que la qualité de vie des navetteurs de la région. »

L'honorable Kathryn McGarry, ministre des Transports de l'Ontario

« LaSalle a lancé ses services de transport en commun en septembre 2017, et l'appui de la collectivité a été positif. Nous sommes ravis de recevoir un financement du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun afin de nous aider à aménager des abribus dans des lieux stratégiques dans notre municipalité. Nous honorons ainsi un engagement envers notre collectivité progressiste en offrant des services de transport en commun. »

Ken Antaya, maire de LaSalle

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les corridors de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les corridors de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars permettront d'appuyer des projets liés au transport en commun, ce qui comprend 5 milliards de dollars pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Depuis 2004, le gouvernement de l' Ontario s'est engagé à investir 4,1 milliards de dollars dans les municipalités de la province aux termes du programme provincial de la taxe sur l'essence. Ce financement appuie les réseaux de transport en commun dans les municipalités.

