Les syndicats néo-écossais reçoivent l'autorisation d'intervenir dans la contestation judiciaire du projet de loi 148







HALIFAX, le 19 janv. 2018 /CNW/ - Unifor figure parmi les sept syndicats ayant reçu l'autorisation d'intervenir dans une contestation constitutionnelle du projet de loi 148 du gouvernement néo-écossais.

« Cette loi, qui impose des restrictions salariales, cause du tort aux travailleurs, dont un grand nombre de femmes qui touchent un salaire modeste oscillant entre 14 et 17 $ l'heure, a indiqué Lana Payne, directrice de la région de l'Atlantique. Il s'agit d'une attaque flagrante contre le droit à la négociation collective, les syndicats et les travailleurs. »

Aujourd'hui, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a rendu une ordonnance qui permettra à Unifor, au NSNU, au SCFP, au NSGEU, au SEIU, au NSTU et au STTP de présenter des observations orales et écrites sur la façon dont la Public Services Sustainability Act viole la Charte des droits et libertés. La procureure générale du Manitoba a également été autorisée à intervenir dans l'affaire, car le gouvernement conservateur impose des gels salariaux similaires à ses fonctionnaires.

Le gouvernement provincial a adopté le projet de loi 148 avant qu'il fasse l'objet d'un examen judiciaire, imposant du coup un régime salarial à l'ensemble des fonctionnaires, des travailleurs de la santé et de beaucoup d'autres syndiqués qui n'ont pas encore conclu de nouvelle convention collective. En tout, 4 800 membres d'Unifor, travaillant principalement dans des établissements de soins actifs et de soins de longue durée, sont touchés.

« Les libéraux de Stephen McNeil, hostiles aux travailleurs, démontrent une fois de plus qu'ils sont incapables de négocier et qu'ils préfèrent attaquer les travailleurs acharnés de la Nouvelle-Écosse au lieu de les traiter équitablement », a mentionné Mme Payne.

Unifor continuera à faire campagne contre cette attaque et cet abus législatif dans ses lieux de travail et les villes où il est représenté à la grandeur de la province.

