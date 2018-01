oiid lance sa plateforme musicale et se voit conférer la sortie numérique exclusive du nouvel album d'Esperanza Spalding, « Exposure »







Ce lancement fait suite au partenariat largement réussi de la société dans le domaine de l'enregistrement en direct

LOS ANGELES, 19 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Conformément à sa philosophie consistant à permettre aux amateurs de musique d'entrer dans l'univers de la musique, ainsi qu'à éliminer la distance entre les artistes et leurs fans, oiid, société technologique de pointe et avant-gardiste basée en Norvège, est ravie d'annoncer le lancement mondial officiel de la sortie numérique exclusive du nouvel album d'Esperanza Spalding, « Exposure ».

La technologie d'oiid permet aux amateurs de musique du monde entier d'accéder à l'écoute de titres de manière différente, en leur offrant la possibilité de découper chaque instrument piste par piste (c'est-à-dire instrument par instrument), proposant ainsi une expérience d'écoute unique de leurs artistes favoris. Les fans pourront interagir et remixer de manière unique les titres à tous les niveaux : des voix aux percussions, en passant par les guitares, etc., offrant ainsi une expérience musicale inégalée et immersive, et pourront également activer des narrations exclusives en cours de lecture, des livrets d'album, et des contenus en coulisse.

En parallèle, un partenariat sans précédent avec Concord Records, qui présentera des titres issus de ses artistes et de son catalogue conjointement à la technologie d'oiid, a également été annoncé. Plusieurs partenariats avec d'autres maisons de disque seront prochainement annoncés.

Le 12 septembre, à partir de 9h00 et pendant 77 heures, l'auteur-compositrice-bassiste Spalding a créé un album sans précédent en direct sur Facebook, en utilisant la production vidéo d'oiid devant un public mondial. Baptisé « Exposure », ce projet a emmené son public au coeur du processus d'enregistrement d'un album, révélant la magie qui émane de la créativité spontanée. Plus de 3 millions de fans à travers le monde ont assisté à l'enregistrement et, lorsque les artistes invités Robert Glasper et Lalah Hathaway ont rallié le projet, d'autres fans tels que Don Cheadle et Bilal ont rejoint la mêlée sur les médias sociaux.

Bien que seulement 7 777 copies physiques aient été réalisées, Esperanza est ravie de pouvoir rapprocher encore davantage le public de la musique grâce à la plateforme numérique d'oiid. Spalding a déclaré : « Nous avons produit de formidables oeuvres musicales, et sommes désormais en mesure de partager ce processus de manière inédite. Je suis ravie qu'oiid ait su saisir le lien entre ce qu'ils souhaitaient faire de leur appli et ce que j'attendais du projet : éliminer la distance entre le travail des artistes et leurs auditeurs. »

