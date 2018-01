Audiences de l'Office pour le projet de canalisation principale North Montney







CALGARY, le 19 janv. 2018 /CNW/ - L'Office national de l'énergie tient des audiences publiques sur une demande de NOVA Gas Transmission Ltd. (« NGTL ») visant la modification du projet de canalisation principale North Montney. Les audiences se dérouleront pendant une période de deux semaines; elles comprendront un contre-interrogatoire oral et des plaidoiries finales. L'Office recueillera aussi la preuve traditionnelle orale des participants Autochtones.



Date : du lundi 22 janvier au vendredi 26 janvier 2018

Heure : 8 h 30 (HNR)

Mardi 6 février 2018

Heure : 9 h (HNR)

Localité : Calgary ( Alberta )

Endroit : salle d'audience de l'Office





Heure : 8 h 30 (HNR) Mardi 6 février 2018 Heure : 9 h (HNR) Localité : ( ) Endroit : salle d'audience de l'Office Date : du mardi 30 janvier au jeudi 1er février 2018

Heure : 9 h (HNR)

Localité : Dawson Creek (Colombie-Britannique)

Endroit : Stonebridge Hotel

NGTL a demandé des modifications au certificat de la canalisation principale North Montney afin que le gaz puisse circuler vers l'est. Elle voudrait aussi procéder à la réalisation de certaines composantes du projet sans attendre la décision d'investissement finale relative aux exportations de gaz naturel liquéfié depuis la côte ouest de la Colombie-Britannique. Les modifications comprendraient aussi la construction de huit stations de comptage supplémentaires ainsi que des changements mineurs aux plans du projet.

Pendant les audiences, l'Office tiendra compte de l'opinion de 37 participants, notamment l'industrie, le gouvernement et les peuples autochtones, sur divers sujets, tels que les incidences des changements proposés sur l'environnement, la nécessité et la viabilité économique du projet et les intérêts des Autochtones.



Ceux et celles qui sont dans l'impossibilité d'y assister en personne peuvent suivre la diffusion en direct et consulter les transcriptions quotidiennes à partir du site neb-one.gc.ca.

Faits en bref

Le projet de canalisation principale North Montney prévoit la construction et l'exploitation d'un gazoduc de 301 kilomètres de longueur et des installations connexes raccordant la canalisation principale Groundbirch de NGTL aux champs gaziers North Montney dans le nord-est de la Colombie-Britannique.

prévoit la construction et l'exploitation d'un gazoduc de 301 kilomètres de longueur et des installations connexes raccordant la canalisation principale Groundbirch de NGTL aux champs gaziers dans le nord-est de la Colombie-Britannique. L'Office a recommandé que le gouvernement fédéral approuve le projet le 15 avril 2015. Le gouvernement fédéral a approuvé le projet le 10 juin 2015 et a donné instruction à l'Office de délivrer un certificat.

Liens connexes

Mise à jour procédurale n o 3 de l'Office [dépôt A89201]

Ordonnance d'audience [dépôt A87245]

Page Web du projet de canalisation principale North Montney

L'Office national de l'énergie est un organisme fédéral indépendant qui réglemente plusieurs aspects du secteur énergétique au Canada. Il réglemente les pipelines, la mise en valeur des ressources énergétiques et le commerce de l'énergie, dans l'intérêt public canadien, en plaçant la sécurité au coeur de ses préoccupations. Pour un complément d'information sur l'Office et son mandat, consultez le site www.neb-one.gc.ca.

SOURCE Office national de l'énergie

Communiqué envoyé le 19 janvier 2018 à 12:11 et diffusé par :