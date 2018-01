Vulog lance un nouveau projet d'autopartage avec un des plus importants importateurs du groupe Volkswagen en Europe







ANTWERP, Belgium, 19 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Et un de plus ! C'est à Anvers en Belgique que le groupe D'Ieteren, importateur et distributeur Volkswagen parmi les plus importants d'Europe, va lancer son service de mobilité accompagné de la start-up française VULOG, leader des technologies de mobilité. Ce nouveau projet porte le nom de Poppy !

Avec une flotte de 350 véhicules du groupe allemand, 200 Volkswagen e-golf et 150 Audi A3 g-tron, les véhicules seront déployés en Free Floating, c'est-à-dire en libre accès intégral et sans besoin de les ramener à une station fixe. Les utilisateurs de Poppy pourront localiser et ouvrir les véhicules en quelques clics via leur smartphone, le trajet étant ensuite facturé à la minute.

Comme l'explique Alexander Van Laer, co-fondateur et PDG de Poppy « Aujourd'hui, presque tout le monde a sa propre voiture, mais la majorité de la population ne l'utilise pas tous les jours. Grâce à Poppy, nous donnons aux utilisateurs la possibilité de choisir une voiture en fonction de leur besoin à un moment précis. Ce n'est pas seulement plus facile, c'est aussi beaucoup plus économique et plus respectueux de l'environnement.»

Vulog fournit une plateforme SaaS permettant de gérer l'ensemble des services indispensables dans un projet de mobilité, tant pour la voiture que le scooter. La solution technologique de Vulog gère aujourd'hui plus de 10 millions de trajets d'autopartage par an et constitue le coeur technologique de services de mobilité majeurs, tels que Evo à Vancouver (plus gros opérateur indépendant d'Amérique du Nord avec 1,250 véhicules), emov à Madrid (600 véhicules électriques opérés par PSA et Eysa avec plus de 150,000 utilisateurs), GreenMobility à Copenhague (450 véhicules électriques), mais également de nombreux autres services en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Océanie.

« Nous sommes très fiers d'accompagner le groupe D'Ieteren dans ce nouveau projet en Belgique. De par leur implantation locale et leur expertise, les distributeurs automobiles ont un rôle clé à jouer dans la structuration de nouveaux services de mobilité partagée, et ainsi préparer l'avenir. Opérer aujourd'hui un tel service sera demain un véritable atout dans la gestion d'une flotte autonome partagée » explique le CEO de Vulog, Grégory Ducongé.

