Le gouvernement du Canada fournit de la formation axée sur les compétences et des possibilités d'emploi aux jeunes Autochtones du Nord de l'Ontario

THUNDER BAY, ON, le 19 janv. 2018 /CNW/ - Pour bâtir une classe moyenne prospère, il faut donner aux jeunes du Canada les outils dont ils ont besoin pour trouver un bon emploi et le garder.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé un nouveau projet qui aidera les jeunes Autochtones à développer leurs compétences et à acquérir de l'expérience pratique de travail.

Le gouvernement du Canada versera plus de 3 millions de dollars au Conseil tribal Nokiiwin pour son projet Mino-niigaanendmowin dans le cadre du programme Connexion compétences. Ce projet aidera jusqu'à 150 jeunes Autochtones à acquérir l'expérience de travail et les compétences nécessaires pour obtenir un bon emploi et le conserver ou pour retourner aux études. Les participants acquerront une précieuse expérience de travail auprès d'employeurs de la région dans des domaines tels que le transport, l'exploitation minière, la foresterie, l'administration, les soins de santé, l'éducation et la pêche commerciale.

« Nous savons que nos collectivités sont plus saines et plus prospères lorsque tous peuvent participer pleinement à la société. En soutenant les jeunes dans leur transition vers le marché du travail, nous contribuons à la croissance de notre économie et au renforcement de la classe moyenne. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Mino-niigaanendmowin est un programme adapté à notre culture et axé sur les besoins uniques et le potentiel des jeunes. Nos programmes fournissent aux jeunes l'occasion de se découvrir, d'explorer les possibilités et de mieux se préparer en fonction de leur choix de carrière. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement fédéral pour son soutien dans le cadre du lancement de cette nouvelle initiative emballante. Ensemble, nous inspirerons un grand nombre de jeunes et les aiderons à faire la meilleure transition possible vers le marché du travail. »

- Joe Donio, président du Conseil tribal Nokiiwin de Thunder Bay

Chaque année, le gouvernement investit plus de 330 millions de dollars dans la Stratégie emploi jeunesse afin d'aider les jeunes à acquérir les compétences, les aptitudes et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour trouver un bon emploi et le conserver.

Dans le cadre du budget de 2016, le gouvernement a investi 165,4 millions de dollars supplémentaires dans la Stratégie emploi jeunesse en 2016-2017.

Dans le cadre du budget de 2017, le gouvernement a investi 395,5 millions de dollars supplémentaires sur trois ans dans la Stratégie emploi jeunesse, à compter de 2017-2018. Combinés aux mesures figurant dans le budget de 2016, ces investissements aideront :

plus de 33 000 jeunes vulnérables à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour trouver du travail ou retourner aux études;



à créer 15 000 nouveaux emplois verts pour de jeunes Canadiens;



à offrir plus de 1 600 nouvelles possibilités d'emploi pour des jeunes dans le domaine du patrimoine.

