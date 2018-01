oiid lance sa plateforme de musique et reçoit les droits exclusifs sur le lancement numérique du nouvel album d'Esperanza Spalding, intitulé « Exposure »







Ce lancement succède le partenariat largement réussi de la production d'enregistrement en direct

LOS ANGELES, 19 janvier 2018 /CNW/ -- Fidèle à sa philosophie qui donne l'occasion aux passionnés de la musique d'intégrer le monde de la musique et d'éliminer l'écart existant entre les artistes et leurs fans, oiid, une société pionnière de haute technologie, établie en Norvège, est fière d'annoncer l'inauguration officielle à l'échelle mondiale du lancement numérique exclusif du nouvel album d'Esperanza Spalding, intitulé « Exposure ».

La technologie d'oiid donne accès aux mélomanes du monde entier, la possibilité d'écouter des chansons d'une manière différente. Les utilisateurs ont la capacité de décomposer chaque son de l'instrument (soit instrument par instrument). Ce qui permet de profiter d'une expérience d'écoute unique de leurs artistes préférés. Les fans seront en mesure de créer des chansons et les remixer à chaque niveau, en commençant par les fonctions vocales, les percussions jusqu'à la guitare, et plus encore. Ceci offre une expérience inégalée et immersive et peut également activer des accompagnements instrumentaux exclusifs, des notes d'accompagnement et des fonctions dans les coulisses.

Parallèlement à ce lancement, un partenariat sans précédent a été établi avec Concord Records. Celui-ci inclura des chansons provenant de ses artistes et de leur répertoire conjointement avec la technologie d'oiid. Les partenariats avec d'autres maisons de disques seront annoncés sous peu.

Le 12 septembre, à partir de 9 h et pendant 77 heures, la bassiste-compositrice et auteure Esperanza Spalding a créé un album sans précédent en direct sur Facebook, à l'aide de la fonction de production vidéo d'oiid devant un auditoire mondial. Intitulé « Exposure », le projet a permis de plonger l'auditoire dans le processus d'enregistrement de l'album, révélant la magie qui naît de la créativité spontanée. Plus de 3 millions de fans à travers le monde furent témoin de l'enregistrement et en présence des artistes Robert Glasper et Lalah Hathaway qui ont pu se joindre au projet. D'autres fans comme Don Cheadle et Bilal se sont joints à cette frénésie sur les réseaux sociaux.

Bien que seulement 7?777 copies physiques aient été produites, Esperanza est fière d'être en mesure de rapprocher encore plus son auditoire à la musique par le biais de la plateforme numérique d'oiid. Esperanza Spalding a souligné comme suit : « Nous avons produit une fabuleuse collection de musique, et maintenant nous sommes en mesure de partager le processus comme jamais auparavant. J'aime qu'oiid ait compris la relation entre ce que son appli peut produire et ce que je veux que ce projet accomplisse, soit d'éliminer l'écart entre l'oeuvre de l'artiste et son auditoire. »

www.oiid.com

CONSULTEZ L'INTRODUCTION D'OIID SUR YOUTUBE ICI

CONSULTEZ LES MOMENTS SAILLANTS D'EXPOSURE ICI

SOURCE oiid

Communiqué envoyé le 19 janvier 2018 à 11:13 et diffusé par :